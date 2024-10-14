Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tağşiş ve hile listesinde çocukların da büyük bir risk altında ortaya çıktı. İşletmelerin zeytinyağı, et, baharat gibi pek çok üründe hile yaptığı görülürken çocukların yoğunlukla tükettiği şeker ve çikolatalarda da sildenafil ve tadalafil gibi katkıların olduğu görüldü. Bu durumun ortaya çıkması sonrasında ise uzmanlardan arka arkaya açıklamalar geldi.

Sildenafil ve Tadalafil Ne İşe Yarıyor?

sildenafil ve tadalafil, cinsel haplarda kullanılan etken içerikler. Çok sayıda hastalığa yol açması nedeniyle tehlikeli olarak değerlendirilen bu iki ürünün çocuklar için üretilen ürünlerde yer alması ise tepki çekti. Bu ürünleri bilmeden tüketen çocuklarda pek çok rahatsızlık yaşanabilir. Çikolata, bonbon şeker gibi çocukların çok sevdiği pek çok üründe bu iki maddeye rastlanıldı.

Bal, çikolata, enerji içecekleri gibi çok sayıda ürünün içeriğinde yer alan sildenafil ve tadalafile karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar tüketilecek ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Son listede 17 farklı üründe bu içerikler tespit edildi. sildenafil ve tadalafil, cinsel güç arttırıcı ilaçlarda kullanılan etken madde olması nedeniyle tepki çekti. İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozuklukların tedavisinde de kullanılan bu etken maddelerin doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.

Sildenafil ve Tadalafilin Yan Etkisi Neler?

sildenafil ve tadalafil tüketimi halinde pek çok yan etki görülebiliyor. Bu yan etkiler ise şöyle;