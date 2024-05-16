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Tekirdağ’da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 318 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 318 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 zanlı kaçakçılık suçuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bir iş yeri ve bir otomobilde yaptıkları aramalarda, 173 bin makaron, 338 kilogram kıyılmış tütün, 245 kilogram sahte bandrollü tütün, 3 bin 150 puro ve 33 litre etil alkol ele geçirdi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 318 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kapaklı ve Saray ilçelerinde 2 evde yapılan aramada 145 bin makaron, 4 makaron doldurma makinesi ve 2 kompresör ele geçirdi.

Toplam 318 bin makaronun ele geçirildiği aramalarda, adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kaçakçılık

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