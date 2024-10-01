Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan resmi açıklamada 369 gayrimenkul için satış yapılacağı belirtildi. 47 ilde bulunan 369 gayrimenkulün 151’i konut olurken 218’inin de iş yeri olduğu açıklandı. İş yeri ya da konut sahibi olmak isteyenlerin satış ihalesine katılması gerekirken satışla ilgili detaylar da TOKİ tarafından duyuruldu.

TOKİ 369 Gayrimenkul Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Resmi bilgilere göre satışı yapılacak gayrimenkuller için 3 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peşinat ödeme zorunluluğu da bulunan gayrimenkuller için vatandaşların kendi ödeme planını oluşturması gerekecek. 369 gayrimenkul satışının yapılacağı iller şöyle; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

TOKİ’nin açık arttırması 16 Ekim ile 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10.30 itibariyle başlayacak ihalelerde 2 günlük süre sonunda 369 gayrimenkulün tamamının satılması bekleniyor.