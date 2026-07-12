Lesley Ugochukwu Galatasaray’da

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , Burnley 'den 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak transfer etti ve futbolcunun toplam maliyetinin 30 milyon euronun altında olacağı açıklandı.

, 'den 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak transfer etti ve futbolcunun toplam maliyetinin 30 milyon euronun altında olacağı açıklandı. Ugochukwu, İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri geri çevirerek Galatasaray 'ı tercih etti ve kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

'ı tercih etti ve kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Fransız futbolcu, Burnley'de geçtiğimiz sezon 38 maçta 3 gol atarak takımına katkıda bulundu ve Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymektedir.

Galatasaray, Burnley’den 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu’yu transfer ettiğini duyurdu. Ugochukwu’nun satın alma opsiyonu kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği öğrenilirken, futbolcunun Galatasaray’a toplam maliyetinin 30 milyon euronun altında olacağı öğrenildi.

İspanya ve Fransa’dan gelen teklifleri kabul etmeyen genç futbolcunun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı kaydedildi.

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LESLEY UGOCHUKWU GALATASARAY’A İMZA ATTI MI?

Ugochukwu’nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilirken, anlaşmanın tamamlandığı ve Fransız orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde imzayı atacağı iddia edildi.

LESLEY UGOCHUKWU’NUN GALATASARAY’A MALİYETİ NE KADAR?

Fabrizio Romano’nun haberine göre, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a toplam maliyeti 30 milyon euronun altında olacak. Daha önce İspanya’dan iki, Fransa’dan ise bir takımın resmi teklif yaptığı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray’ı tercih ettiği bildirildi.

LESLEY UGOCHUKWU KAÇ GOL ATTI?

Ugochukwu, Burnley’de geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 3 kez gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

26 Mart 2004 tarihinde Fransa’nın Rennes kentinde dünyaya gelen Lesley Ugochukwu, defansif orta saha oyuncusudur. Futbola ASPTT Rennes’te başlamasının ardından Stade Rennes altyapısında yetişen Fransız futbolcu, 2021’de profesyonel kariyerine adım attı.

2023 yılı yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye transfer olan genç futbolcu, ardından Southampton’da kiralık olarak görev aldı. Ugochukwu daha sonra kariyerine İngiliz ekibi Burnley’de devam etti.

Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu, eski Nijeryalı milli futbolcu Onyekachi Apam’ın yeğeni olduğu biliniyor.