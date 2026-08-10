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Hastalara daha iyi şartlarda ilaç temin edilecek: Rekabet Kurumu duyurdu

Rekabet Kurumu'nun ilaç sektörüne ilişkin düzenlediği ön raporunda 350 patent davası ve 50 bini aşkın kamu ihale kalemi mercek altına alınırken, rekabeti artıracak yeni düzenlemeler tavsiye edildi.

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Eklenme 10.08.2026 - 12:06
Güncellenme 10.08.2026 - 12:09

Rekabet Kurumu’nca ilaçların hastalara daha makul şartlarda temin edilmesi, kamu kaynaklarının aktif bir şekilde kullanılması ve sektörde rekabetin iyileştirilmesi için gerçekleştirilen ilaç sektörü değerlendirmesinin ön raporu hazırlandı.

TÜM SÜREÇLER İNCELENDİ

Ahaber’in haberine göre, ilacın araştırma ve geliştirme sürecinden üretim ruhsatlandırma, geri ödeme ve dağıtım aşamalarına kadar uzanan tüm süreçleri mercek altına alan kurum, bu çalışmasında sektörün çeşitli noktalarında rekabeti etkileyebilecek uygulamalar ve güncel sistemin işleyişini inceledi.

50 BİNDEN FAZLA KAMU İHALE KALEMİ ARAŞTIRILDI

Değerlendirme doğrultusunda, 350’ye yakın patent davası araştırılırken, rekabet bakımından önemli olarak değerlendirilen 26 dava detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Aynı zamanda 175 etkin maddeyi içeren 50 bini aşkın kamu ihale kalemi ele alındı. 

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YENİ UYGULAMALAR ÖNERİLDİ

Ön raporda patent ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerinin rakiplerin pazara girişini zorlaştırmak için kullanılmasının engellenmesine ilişkin yeni uygulama tavsiyeleri verildi. Bu çerçevede rakip şirketlerin pazara girişinin önündeki handikapların azaltılması amaçlandı.

ŞİRKET SAYISI ARTTIKÇA İNDİRİM ORANLARI DA ARTIYOR

Sağlık Market Uygulaması’ndaki tek yetkili satıcılık modeli de masaya yatırılırken, aynı marka içindeki rekabeti iyileştirebilecek “paylaşımlı münhasırlık” uygulamasına geçiş yapılması tavsiye edildi. İncelemelerde ihalelere katılan şirket sayısının yükselmesiyle indirim oranlarının da yükseldiği ifade edildi.

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