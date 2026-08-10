Hasatta 200 bin ton ürün bekleniyor: Çiftçilerin ve vatandaşların yüzü gülecek

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Ankara’daki çiftçiler yaz armudu hasadına başladı. Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden yaz armudunu toplamak için ağaçlara çıkan çiftçiler, yaklaşık 1500 armut ağacının olduğu 40 dönüme yakın arazide hasat çalışmalarını sürdürüyor.

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Armutların toplanıp paketlenmesinin ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok farklı ile gönderiliyor.

ÇİFTÇİDEN ÇIKIŞ FİYATI 120 TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

Yaz armudunun çiftçiden çıkış fiyatının 80 ila 120 lira arasında farklılık gösterdiği ifade edilirken, çiftçiler armutların toplanma ve paketlenme işlemlerinden sonra satış noktalarına iletiyor.

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SEZON BEREKETLİ GEÇTİ

Bu hasat döneminde sezonun genel olarak bereketli geçtiğini belirten çiftçiler, ürünlerin beklenilen büyüklüğe ulaşmadığından şikayetçi.

ZİRAİ DONUN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Çiftçiler 2025’teki zirai donun etkisinin devam ettiğine vurgu yaparken, bu sezonda don etkilerinin görüldüğünü aktardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan çiftçiler şunları söyledi:

“Yaz armudu bu sene bereketli geldi. Fakat boyutları beklediğimiz büyüklükte değil. Burada ailelerimizle beraber hasada devam ediyoruz. Bu sezon sadece bir köyden 200 tona yakın rekolte geleceğini düşünüyoruz.

HASAT DÖNEMİ EYLÜL ORTALARINA KADAR SÜRÜYOR

Yaz armudunun büyük kısmı Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderilecek. Hasat dönemimiz temmuz-eylül döneminde gerçekleşiyor. Bölgede ilk olarak akça armudu hasat ediliyor.

KIŞ ARMUDUNUN HASADI KASIMDA

Daha sonra bahçe armudu, melamiş ve dikenli armut hasadı yapılıyor. Kış armudu dediğimiz armut türü ise kasım ayında hasat ediliyor ve depolarda korumaya alınıyor. Burada birçok aile hasat döneminde ürünleri hasat ederek hem üretime katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.”