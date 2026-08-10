Doğanın Kanunu final yapıyor

Star TV ekranlarında yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Doğanın Kanunu dizisi için final kararı verildi. Dizinin 2 Eylül’de ekrana gelecek 13. bölümüyle izleyiciye veda etmesi bekleniyor.
Reytinglerde beklenen yükseliş gelmedi
10 Haziran 2026’da yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başlayan dizi, 2,52 reytingle dördüncü sırada yer aldı. İlerleyen bölümlerde izlenme oranını yükselten yapım, dördüncü bölümünde 5,37 reytinge ulaştı.
Ancak 15 Temmuz’daki sert düşüşün ardından reytinglerde yeniden yükseliş sağlanamadı. Dizinin son bölümünde 3,57 reyting elde etmesi sonrası final kararı alındığı aktarıldı.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Beste Sultan Kasapoğulları ve Ali Bilgin bulunuyor. Senaryoyu Barış Erdoğan ile İlker Arslan kaleme alıyor.
Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar ve Onur Berk Aslanoğlu da yer alıyor.