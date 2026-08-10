Doğanın Kanunu final yapıyor

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MasterChef dün akşam yedeklerden kim kazandı? 9 Ağustos yedek kadroya girenler belli oldu

9 Ağustos MasterChef Türkiye 2026 gecesinde yedek kadro için son kez yarış yapıldı. Peki MasterChef dün akşam yedeklerden kim kazandı? İşte yedek kadroya giren 3 yarışmacı ve detaylar.