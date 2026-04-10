Instagram’a Yeni Özellik: Yorumlar Yeniden Düzenlenebiliyor!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların uzun süredir istediği küçük ama kullanışlı bir revize geldi. Instagram kullanıcıları yeni gelişmeyi duyurdu.

Bundan böyle kullanıcılar, Instagram yorumlarını düzenleyebiliyor. Instagram yorum düzenlemesinin nasıl yapıldığı da merak edildi. Instagram, kullanıcıların artık yorumları düzenleme seçeneğine sahip olduğunu açıkladı. Bu, yazım yanlışını düzeltmek için yorumu silip tekrar paylaşmak zorunda kalanlar için uzun süredir beklenen bir çözümdü. Fakat yeni bir sorun var; değişiklik yapmak için sadece 15 dakikalık bir süreniz bulunuyor. Bu 15 dakikada yorumunuzu istediğiniz kadar düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Instagram’dan Facebook Yorum Düzenlemesine Benzer Özelllik!

Instagram’da paylaştığınız bir yorumu düzenlediğinizde, diğer kullanıcılar yorumun düzenlendiğini görebilecek fakat ilk halini göremeyecek. Bu durum tıpkı Facebook’taki durum gibi olacak. Diğer taraftan sadece metin düzenlenebiliyor. Yani yorumunuzda aynı anda hem metin hem de fotoğraf bulunuyorsa metni düzeltebiliyorsunuz fakat fotoğraf düzeltilemiyor. Yorum değişirken fotoğraf olduğu gibi kalıyor.

Kendi yorumuna basılı tut veya üç noktaya tıkla

“Düzenle (Edit)” seçeneğini seç

seçeneğini seç Yorumu değiştirip kaydet.

Eskiden: Sil → tekrar yaz

Şimdi: Direkt düzenle (ama süre sınırlı)

Resmi olarak özellik yeni duyuruldu. Bazı Instagram kullanıcıları bunu test aşamasında fark etti. Son birkaç haftadır ortaya çıkan birçok paylaşım, Instagram’ın bu özelliği sessiz sedasız denediğini gösteriyor.