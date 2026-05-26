Ferrari’nin İlk Elektrikli Otomobili Luce Görücüye Çıktı

Ferrari, tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli Luce’yi resmi olarak tanıttı. İtalyan üreticinin yeni modeli; yüksek performans, dört motorlu altyapı ve farklı tasarım anlayışıyla markanın elektrikli mobilite dönemindeki ilk adımı olarak öne çıkıyor.

Dört kapılı ve beş koltuklu yapıya sahip Ferrari Luce, toplam 1.035 beygir güç ve 990 Nm tork üretiyor. Modelin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 2.5 saniye olarak açıklanırken, maksimum hız değeri ise 310 km/s seviyesinde bulunuyor.

Ferrari Luce Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Ferrari Luce’un tasarım sürecinde LoveFrom stüdyosu görev aldı. Jony Ive ve Marc Newson tarafından kurulan tasarım ekibi, modelin dış görünümünde alışılmış Ferrari çizgilerinden farklı bir yaklaşım benimsedi.

Araçta geniş ön aerodinamik yapı, gizli kapı kolları ve geriye doğru açılan arka kapılar yer alıyor. Ayrıca 23 inç ön ve 24 inç arka jant kombinasyonu kullanılıyor. Arka bölümde ise tek parça açılan cam ve bagaj yapısı tercih edilmiş durumda.

Ferrari, tasarım detaylarında 360 Modena ve 458 Italia modellerinden esinlenildiğini belirtildi.

İç Mekanda Dijital Teknoloji ve Fiziksel Kontroller Bir Arada

Luce’un kabininde dijital ekranlarla fiziksel kontroller birlikte kullanılıyor. Geri dönüştürülmüş alüminyum direksiyon simidi ve sürücüyle birlikte hareket eden gösterge paneli dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Modelde ayrıca fiziksel Launch Mode kontrolü, masaj özellikli koltuklar ve 21 hoparlörlü 3.000 watt ses sistemi gibi donanımlar sunuluyor.

Dört Elektrik Motoru ve 800 Volt Mimari

Ferrari Luce, dört elektrik motorundan oluşan bir güç aktarım sistemine sahip. Araçta kullanılan altyapının Ferrari F80 modelinden geliştirildiği belirtildi.

Yaklaşık 2.260 kilogram ağırlığındaki modelde 122 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. 800 volt elektrik mimarisi sayesinde araç, 350 kW hızlı şarj desteği sunuyor. Ferrari’nin verilerine göre sistem, 20 dakikada 70 kWsa enerji aktarabiliyor.

Batarya ünitesi aynı zamanda şasiye entegre yapısıyla gövde rijitliğini yüzde 25 oranında artırıyor.

Ferrari Luce Teknik Özellikleri

Performans Verileri

0-200 km/s: 6.8 saniye

Menzil: 530 km (WLTP)

Batarya ve Şarj

Avrupa Fiyatı Açıklandı

Ferrari Luce’un Avrupa başlangıç fiyatının yaklaşık 550 bin euro seviyesinde olacağı açıklandı. Modelin teslimat takvimiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.