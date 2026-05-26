Oppo Reno 16 ve Reno 16 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Oppo, yeni nesil Reno 16 serisini Çin’de resmi olarak tanıttı. Reno 16 ve Reno 16 Pro modellerinden oluşan seri; yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, büyük batarya kapasitesi ve MediaTek’in yeni nesil işlemcileriyle piyasaya giriş yaptı. Şirketin yeni modelleri, ekran teknolojileri ve hızlı şarj özellikleriyle de öne çıkıyor.

200 MP Ana Kamera İle Geliyor

Oppo Reno 16 serisinin her iki modelinde de Samsung HP5 sensör kullanan 200 megapiksel ana kamera yer alıyor. Kamera sistemine 50 megapiksel ultra geniş açı sensörü ile 3.5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Telefoto kamerada optik görüntü sabitleme desteği bulunuyor.

Ön bölümde ise otomatik odaklama destekli 50 megapiksel selfie kamerası tercih edilmiş durumda. Cihazlar, yüksek çözünürlüklü ön kamera desteğiyle görüntülü görüşme ve sosyal medya içerik üretimine yönelik seçenekler sunuyor.

120 Hz OLED Ekran

Standart Reno 16 modeli 6.32 inç düz OLED ekranla gelirken, Reno 16 Pro’da 6.78 inç büyüklüğünde panel bulunuyor. Her iki telefonda da 120 Hz yenileme hızı desteği sunuluyor.

Reno 16 modeli 2640 x 1216 piksel çözünürlük sağlarken, Pro versiyonu 2772 x 1272 piksel çözünürlükle geliyor. Ekranlarda 10 bit renk desteği ve yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi de yer alıyor. Maksimum parlaklık seviyesinin 3600 nit değerine ulaştığı açıklandı.

MediaTek Dimensity İşlemciler Tercih Edildi

Oppo, yeni seride farklı işlemci seçenekleri kullanıyor. Reno 16 modelinde MediaTek Dimensity 8550 SUPER işlemcisi yer alırken, Reno 16 Pro modeli Dimensity 9500s platformundan güç alıyor.

Her iki cihazda da LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılıyor. Bu donanım yapısı, uygulama performansı ve veri aktarım hızlarında daha düşük gecikme hedefliyor.

7.000 mAh Pile Kadar Kapasite

Batarya tarafında Reno 16 modelinde 6.700 mAh kapasite bulunuyor. Reno 16 Pro ise 7.000 mAh batarya ile geliyor. Her iki modelde de 80W hızlı şarj desteği sunuluyor. Pro model ayrıca 50W kablosuz şarj özelliğine sahip.

Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, stereo hoparlör, ekran içi parmak izi okuyucu ve IR blaster desteği yer alıyor. Reno 16 modelinde Wi-Fi 6 desteği bulunurken, Reno 16 Pro’da Wi-Fi 7 teknolojisi kullanılıyor.

Oppo Reno 16 Fiyatı

Oppo Reno 16’nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu Çin’de 3.499 CNY fiyat etiketiyle satışa çıktı. Reno 16 Pro’nun aynı donanım seçeneği ise 3.699 CNY olarak açıklandı.

Serinin 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunan üst sürümleri Reno 16 için 4.799 CNY, Reno 16 Pro için ise 4.899 CNY fiyatla listelendi.