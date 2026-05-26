Galaxy Z Fold 8 Serisinde Radikal Değişiklik: Samsung "Wide" İsmini Kaldırabilir

Galaxy Z Fold 8 Serisinde Radikal Değişiklik: Samsung “Wide” İsmini Kaldırabilir

Samsung’un 2026’da tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin “Wide” markasını kaldırarak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra isimlerini kullanabileceği iddia edildi.

Oluşturan
Eklenme 26.05.2026 - 17:08
Güncellenme 26.05.2026 - 19:59
Samsung’un 2026 yılında duyuracağı yeni katlanabilir telefon serisine ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi. Son sızıntılara göre şirket, daha önce “Galaxy Z Fold 8 Wide” adıyla anılan modeli doğrudan “Galaxy Z Fold 8” ismiyle satışa sunmayı planlıyor. Serinin üst segment seçeneğinin ise “Galaxy Z Fold 8 Ultra” adıyla piyasaya çıkabileceği iddia edildi.

Ortaya çıkan bilgiler, Samsung’un son yıllarda genişleyen ürün isimlendirme stratejisinde daha sade bir yapıya geçebileceğine işaret ediyor. Yeni katlanabilir modellerin Temmuz 2026’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenirken, lansmanın Londra’da gerçekleştirilebileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Daha Güçlü Donanımla Gelebilir

Sızıntılarda öne çıkan detaylardan biri de Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinin standart versiyondan belirgin şekilde ayrılabilecek olması oldu. İddialara göre cihazda 5000 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya kullanılacak. Bu değişikliğin özellikle katlanabilir telefon kullanıcılarının pil performansı beklentilerine yönelik hazırlandığı belirtiliyor.

Kamera tarafında da iki model arasında farklılık bulunabileceği aktarıldı. Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın gelişmiş telefoto lens içeren üçlü kamera sistemiyle geleceği öne sürülürken, standart Galaxy Z Fold 8 modelinde daha sade bir kamera kurulumunun tercih edilebileceği ifade edildi.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşlemcisi Bekleniyor

Her iki modelde de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanılacağı iddia edildi. Yeni nesil yonga setinin yapay zekâ destekli işlemlerde daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi sunması bekleniyor.

Samsung’un ekran teknolojilerinde de çeşitli geliştirmeler üzerinde çalıştığı, yeni seride daha dayanıklı menteşe yapısına ve azaltılmış ekran kırışıklığına sahip katlanabilir panel teknolojisinin kullanılabileceği ifade edildi. Şirketin bu adımla katlanabilir telefon deneyimini geleneksel akıllı telefon ekranlarına daha yakın hale getirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

