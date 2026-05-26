Renault Niagara Tanıtıldı: Yeni Pick-Up Modelinin Çıkış Tarihi Açıklandı

Renault, yeni nesil pick-up segmentindeki modelinin adını resmi olarak “Niagara” olarak açıkladı. Şirket, modelin hem ticari kullanım hem de günlük aile ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Niagara ismi, doğadaki güç ve dayanıklılık temalarını temsil etmesi amacıyla tercih edildi. Marka yetkilileri, isimlendirme sürecinde aracın zorlu koşullara uyum sağlayan yapısının vurgulandığını ifade etti.

FutuREady Stratejisi Kapsamında Geliştirildi

Yeni model, Renault’nun “futuREady” adını verdiği uzun vadeli ürün planlaması doğrultusunda şekillendirildi. Niagara’nın, markanın 2030 yılına kadar farklı pazarlara sunmayı planladığı 14 yeni modelden biri olduğu belirtildi.

Modelin temelini, 2023 yılında tanıtılan Niagara konsept aracın oluşturduğu açıklandı. Bu konseptten hareketle geliştirilen versiyonun daha geniş iç hacim ve çok yönlü kullanım özelliklerine sahip olacağı bildirildi.

Üretim Arjantin’de Gerçekleştirilecek

Renault Niagara’nın üretiminin Arjantin’in Córdoba kentindeki tesiste yapılması planlanıyor. İlk üretim ve satış sürecinin Latin Amerika pazarları odaklı başlayacağı ifade edildi.

Tanıtım tarihinin 10 Eylül 2026 olarak belirlendiği, satışların ise 2026 yılı sonlarına doğru devreye alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Çok Yönlü Kullanım Hedefi

Modelin yalnızca iş amaçlı bir pick-up olarak değil, aynı zamanda günlük kullanım ve aile ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi. Araçta dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve farklı yol koşullarına uyum gibi özelliklerin ön planda tutulduğu belirtildi.

Renault Niagara İle İlgili Öne Çıkan Bilgiler