İŞKUR 81 ilde düğmeye bastı: 83 bin işçi alımı için başvurular başladı

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk 7 ayında 1 milyon 414 binden fazla açık iş talebi aldığını ve bu süreçte 847 bin 805 kişinin de işe yerleştirildiğini duyurdu.

EN FAZLA AÇIK İŞ İLANI HANGİ SEKTÖRDE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026’nın ilk 7 ayında 450 bine aşkın iş yeri ziyareti ve yaklaşık 2 milyon bireysel görüşme yapıldığını aktarırken, yılın Ocak-Temmuz döneminde en fazla açık işin 497 bin ilanla imalat sanayisinde olduğu öğrenildi.

TURİZM VE OTELCİLİK İLK SIRADA

Meslek bazında İlk 7 ayda ise turizm ve otelcilik personeli, özel güvenlik elemanı ve garson öne çıkarken, işe yerleştirmelerde de turizm ve otelcilik personeli 61 bin 698 kişiyle ilk sırada yer aldı.

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83 BİN AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR

Kurum, halen 83 binden fazla açık iş ilanı olduğunu duyururken, 12 bin 495 açık iş ilanıyla İstanbul’un ilk sırada yer aldığını ve bu şehri Ankara, Bursa, Antalya, İzmir ve Kocaeli’nin izlediğini duyurdu.

AĞUSTOSTA BEDEN İŞÇİSİ İLANI ÖNE ÇIKTI

Meslek bazında ağustos ayı itibarıyla açık iş ilanları arasında beden işçisinin 16 bin 982 işle ilk sırada yer aldığı öğrenilirken, bunu 3 bin 444 açık iş ilanıyla temizlik personeli, 1258 açık işle satış danışmanı ve 1224 açık işle ise garson takip etti.

FARKLI KADROLARDA ALIM YAPILACAK

İlanlarda aynı zamanda paketleme işçisi, makineci, makineci dikiş, konfeksiyon işçisi, turizm ve otelcilik personeli, kasiyer, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, aşçı ve elektrikçi gibi çeşitli meslek dallarında açık iş ilanı bulunduğu öğrenildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR, açık iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvuru yapabileceğini duyurdu.