Deniz Seki’ye ne oldu? Durumu iyi mi?

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Pop müziğin sevilen ismi Deniz Seki, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kısa süre önce duyurulan gelişme sonrasında ünlü sanatçının hayranları endişelendi ve sosyal medyada gündem Deniz Seki oldu. Peki Deniz Seki’ye ne oldu? Deniz Seki’nin son durumu nasıl?

Deniz Seki’den son dakika haberi

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Deniz Seki, evinin balkonuna çıktığı esnada dengesini kaybedip sert bir şekilde yere düştü. Kaza sonrası acı içinde yerde kaldığı öğrenilen sanatçının yanında bulunan çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın durumu fark edip sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye sevk edildi.

Yapılan kapsamlı kontroller ve çekilen filmler sonucunda Deniz Seki’nin kalça bölgesine yakın bir noktada kırık oluştuğu ve omurgasında zedelenme meydana geldiği saptandı. Acil bir şekilde ameliyata alınan ünlü sanatçının son durumu hakkında

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Başarılı geçen ameliyatın ardından tedavi sürecine geçilen Deniz Seki’nin kritik bir durumu olmadığı açıklanırken bir süre dinlenmesi gerektiği ve iyileşme sürecine ihtiyacı olacağı ifade edildi.