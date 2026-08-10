Seyyanen zam bekleyen emekliler dikkat: Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu

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Çok sayıdaki memur emeklisinin 2023’te ödenmeyen 8 bin 077 lira tutarındaki seyyanen zammına yönelik açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

AYM’DEN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), önemli bir karar verdi.

İKİ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Çilesiz’in bireysel başvurusunu 6 Ağustos 2026 tarihinde görüşen AYM, ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine kararlaştırdı. Bu kapsamda iki dosya birleştirilirken, anlaşmazlığa yönelik hukuki süreçte yeni bir aşamaya gelinmiş oldu.

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ESAS İNCELEME İLK DOSYA ÜZERİNDEN

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden gerçekleştirileceğine vurgu yaparak, kararın AYM’nin nihai değerlendirmesine yönelik önemli bir süreç olduğunu belirtti.

AYM HENÜZ NİHAİ KARARI VERMEDİ

Son zamanlarda gündemden düşmeyen yaklaşık 25 bin lira tutarındaki seyyanen zam hesabı 2023 yılında 8 bin 077 lira olarak uygulanan ek ödemenin güncel katsayılarla hesaplanmasına dayanırken, AYM’nin bu konuda henüz nihai karar vermediği belirtildi. Bu kapsamda 25 bin liralık zammın emekli maaşlarına kesin olarak yansıtılacağına ilişkin şu an için net bir gelişme bulunmuyor.

AYM’nin emekliye seyyanen zam kararını vermesi durumunda tutarın nasıl hesaplanacağı ve hangi dönemleri kapsayacağı netleşecek.

MEMUR EMEKLİSİNE ÖDENMEMİŞTİ

2023 yılının Temmuz ayında görevdeki memurlara 8 bin 077 lira ek ödeme yapılmasına karar verilmiş ve bu ödeme memurların maaşlarına yansırken, memur emeklilerinin aylık hesaplamalarına eklenmemişti. Yaşanan bu farklılık yüzünden memur emeklisine de aynı ödemenin tahsil edilmesi amacıyla hukuki süreç başlatılırken, bireysel başvurularla beraber konu AYM’nin gündemine geldi.

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ DE SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

AYM’nin seyyanen zam konusunda olumlu karar vermesi durumunda, sadece memur emeklisinin yararlanacağı ve işçi ile esnaf emeklisinin seyyanen zam alamayacağı öğrenildi.