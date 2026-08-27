İstanbul’da 14 Eylül’de toplu taşıma ücretsiz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) son toplantısında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü saat 06:00-16:00 arasında bilet entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

EK SEFER DÜZENLENECEK

Ayrıca; İETT, metrobüs ve Metro İstanbul’da 3 bin 665 ek seferle kapasitenin arttırılması kararlaştırılırken, böylece yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi ve yaklaşık 674 bin 809 aracın trafikten çekilerek trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.

300 BİN ÖĞRENCİ SERVİSLE TAŞINACAK

Okulların açılmasıyla beraber 18 bine yakın okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınacağı düşünülüyor.

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3 BİN 151 POLİS GÖREV ALACAK

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce 208 noktada 1.496 ekip ve 3 bin 151 personelle yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması gerçekleştirilecek. Trafik güvenliği bakımından önem arz eden 478 noktada ise 866 personel görev alacak. Okul çevrelerinde ve önemli kavşaklarda ilave ekipler bulunacak.

ZABITA DA GÖREV YAPACAK

Ayrıca İBB Zabıta Daire Başkanlığı ise 111 ekipteki 231 personelle okullarda görev alacak.

YOL BAKIM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLECEK

Trafiğin olumsuz etkilenmemesi için 14 Eylül haftasında yol bakım ve altyapı çalışmalarına ara verilmesi beklenirken, devam etmesi zorunlu çalışmalar ise saat 22:00-05:00 arasında çalışma yapılacak.