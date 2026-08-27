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Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 2031’e kadar İstanbul Park’ta

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 yılı itibarıyla İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin 5 yıllık anlaşma ile 2031 sezonuna kadar süreceğini açıkladı.

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Eklenme 27.08.2026 - 17:20

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 itibarıyla İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME

2031 sezonunun sonuna kadar devam edecek 5 yıllık sözleşme, Türkiye’nin uluslararası otomobil sporlarındaki yerini konumunu güçlendirecek.

BAKANLARIN OLDUĞU TOPLANTI DÜZENLENDİ

Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon ve tanıtım faaliyetlerini değerlendirirken, toplantıya aynı zamanda ilgili kurumların yöneticileri de katılım sağladı. 

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EN YÜKSEK STANDARTLARDA DÜZENLENMESİ AMAÇLANIYOR

Toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda düzenlenmesi amacıyla atılacak adımlar üzerinde duruldu. Türkiye Grand Prix’si 2027-2031 döneminde İstanbul Park’ta düzenlenecek. Bu kapsamda ülkenin uluslararası organizasyonlardaki deneyimiyle Formula 1 heyecanı pekiştirilecek.

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