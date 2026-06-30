İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı’da tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

İzmir’de sıcak hava ve kuvvetli rüzgar, yangın tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Dün saat 14.05 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik ve ormanlık alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede endişeli anlar yaşandı.

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Alevler rüzgarla hızla yayıldı

Yangının çıktığı bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Rüzgarın gün içinde yön değiştirmesi nedeniyle alevler zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit etti.

Bölge halkı büyük panik yaşarken, ekipler yangının evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopterle müdahale edilirken, karadan da 35 arazöz, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için kritik noktalarda yoğun müdahale gerçekleştirdi.

Yangın söndürüldü

İzmir’de yoğun çalışmalar sonucu yangının tamamen kontrol altına alındığı öğreildi.