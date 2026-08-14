2026 YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu?

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 10 Ağustos 2026’da sona erdi. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları için kesin bir açıklama tarihi paylaşılmazken, üniversite kayıt takvimi sonuçların açıklanacağı dönem için belirleyici olacak.

Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlamasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin değerlendirilmesi sürüyor. Yerleştirme sonuçları açıklandığında adayların sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

YKS tercihleri 10 Ağustos’ta tamamlandı

2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yaptı. Tercih süreci 10 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

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Tercih döneminin tamamlanmasının ardından adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bekleyişi başladı. ÖSYM’nin mevcut takviminde YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih yer almıyor.

Üniversite kayıtları 24 Ağustos’ta başlayacak

Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt takviminin 24 Ağustos’ta başlaması nedeniyle YKS yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması bekleniyor. Önceki yıllardaki sonuç açıklama tarihleri ve mevcut kayıt takvimi dikkate alındığında, sonuçların 21 Ağustos 2026 tarihine kadar açıklanabileceği öngörülüyor.

Ancak 21 Ağustos tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmiş kesin bir sonuç açıklama tarihi değil. Bu nedenle adayların resmi açıklamaları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.