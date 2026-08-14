Bankaların 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları başladı

Bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Kampanyalarda kredi, nakit avans ve ek hesap ürünleriyle 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlanıyor. Vade süreleri ve başvuru koşulları ise bankalara göre farklılık gösteriyor.
Faizsiz finansman kampanyalarında bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere başvuru hakkı tanırken, kredi geçmişi, müşteri olma durumu ve maaş taşıma gibi farklı şartlar da uygulanabiliyor.
|Banka
|Faizsiz Finansman
|Vade
|Kampanya Detayı
|Akbank
|100.000 TL’ye kadar
|3 ay
|75.000 TL faizsiz finansman + 25.000 TL faizsiz taksitli avans
|QNB
|100.000 TL’ye kadar
|3 ay
|50.000 TL faizsiz taksitli ek hesap + 25.000 TL nakit avans + 25.000 TL ihtiyaç kredisi
|DenizBank
|100.000 TL’ye kadar
|—
|65.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans + 10.000 TL taksitli Kurtaran Hesap
|Garanti BBVA
|100.000 TL’ye kadar
|3 ay
|50.000 TL kredi + 50.000 TL faizsiz taksitli avans
|TEB
|75.000 TL’ye kadar
|3-6 ay
|50.000 TL, 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi + 25.000 TL, 3 ay vadeli faizsiz nakit avans
|İş Bankası
|55.000 TL’ye kadar
|—
|25.000 TL taksitli nakit avans + 30.000 TL faizsiz ek hesap
|Ziraat Bankası
|40.000 TL’ye kadar
|—
|İlk kez emekli olan veya emekli maaşını taşıyan müşterilere faizsiz kredi + 5.000 TL Jest Lira
|N Kolay
|10.000 TL’ye kadar
|1 ay
|Yüzde 0 faizli finansman