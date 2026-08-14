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Bankaların 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları başladı

Bankaların faizsiz finansman kampanyalarında tutarlar 100 bin TL’ye kadar çıkarken, vade ve başvuru şartları bankalara göre değişiyor.

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Eklenme 14.08.2026 - 16:49

Bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Kampanyalarda kredi, nakit avans ve ek hesap ürünleriyle 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlanıyor. Vade süreleri ve başvuru koşulları ise bankalara göre farklılık gösteriyor.

Faizsiz finansman kampanyalarında bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere başvuru hakkı tanırken, kredi geçmişi, müşteri olma durumu ve maaş taşıma gibi farklı şartlar da uygulanabiliyor.

Banka Faizsiz Finansman Vade Kampanya Detayı
Akbank 100.000 TL’ye kadar 3 ay 75.000 TL faizsiz finansman + 25.000 TL faizsiz taksitli avans
QNB 100.000 TL’ye kadar 3 ay 50.000 TL faizsiz taksitli ek hesap + 25.000 TL nakit avans + 25.000 TL ihtiyaç kredisi
DenizBank 100.000 TL’ye kadar 65.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans + 10.000 TL taksitli Kurtaran Hesap
Garanti BBVA 100.000 TL’ye kadar 3 ay 50.000 TL kredi + 50.000 TL faizsiz taksitli avans
TEB 75.000 TL’ye kadar 3-6 ay 50.000 TL, 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi + 25.000 TL, 3 ay vadeli faizsiz nakit avans
İş Bankası 55.000 TL’ye kadar 25.000 TL taksitli nakit avans + 30.000 TL faizsiz ek hesap
Ziraat Bankası 40.000 TL’ye kadar İlk kez emekli olan veya emekli maaşını taşıyan müşterilere faizsiz kredi + 5.000 TL Jest Lira
N Kolay 10.000 TL’ye kadar 1 ay Yüzde 0 faizli finansman
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