Bankaların 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları başladı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyaları düzenleyerek 100 bin TL’ye kadar finansman sağlamaktadır.

düzenleyerek 100 bin TL’ye kadar finansman sağlamaktadır. Kampanyalar, bankalara göre farklı vade süreleri ve başvuru koşulları içermekte olup, bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere başvuru hakkı tanımaktadır.

ve başvuru koşulları içermekte olup, bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere başvuru hakkı tanımaktadır. Öne çıkan bankalar arasında Akbank, QNB, DenizBank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası ve N Kolay yer almakta ve her biri farklı ürün ve vade seçenekleri sunmaktadır.

Bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Kampanyalarda kredi, nakit avans ve ek hesap ürünleriyle 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman sağlanıyor. Vade süreleri ve başvuru koşulları ise bankalara göre farklılık gösteriyor.

Faizsiz finansman kampanyalarında bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere başvuru hakkı tanırken, kredi geçmişi, müşteri olma durumu ve maaş taşıma gibi farklı şartlar da uygulanabiliyor.