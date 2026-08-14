Öğrenci affı başvuruları 9 Aralık’ta sona erecek

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, 2026 öğrenci affından yararlanmak isteyenler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvurabilecekler.

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, 2026 öğrenci affından yararlanmak isteyenler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye 9 Aralık 2026 tarihine kadar başvurabilecekler. 7592 sayılı Kanun ile yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere, hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kademeleri dahil olmak üzere yeniden üniversite eğitimi alma imkânı sağlanmıştır.

Belirli suçlardan mahkum olanlar, sahte belge kullanımı nedeniyle kaydı iptal edilenler ve kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, öğrenci affı kapsamı dışında tutulmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre 2026 öğrenci affından yararlanmak isteyenler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurabilecek. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2026.

9 Ağustos 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7592 sayılı Kanun kapsamında, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya bir programa yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden üniversite eğitimi alma imkanı sağlandı. Düzenleme; hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kademelerinin yanı sıra lisans tamamlama ve intibak süreçlerini de kapsıyor.

Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar dahil olmak üzere, kanunda istisna edilen durumlar dışında çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanabilecek.

Haber Devam Ediyor

Öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, daha önce ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Başvurular 9 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Daha önce başarıyla tamamlanan derslerin intibakı ve eğitim sürecine ilişkin koşullar üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek. Yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise kayıt tarihi itibarıyla hesaplanacak.

Mücbir nedenlerle belirtilen tarihe kadar başvuru yapamayanlara, şartları karşılamaları halinde mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir aylık ek süre tanınacak. Sağlık nedeniyle başvuru yapamayanların ise heyet raporunu 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar sunması gerekiyor.

Hangi öğrenciler öğrenci af kapsamında değil?

Kanunda belirtilen bazı suçlardan mahkum olanlar öğrenci affının kapsamı dışında tutuldu. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlardan mahkumiyet alanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve hukuken geçerli olmayan yöntemlerle kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında bulunuyor.

Öğrenci alımı durdurulan veya tamamen kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitime dönmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Kapatılan ikinci öğretim programlarında ilgili sınıf veya dönem bulunmuyorsa öğrenciler, aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.

Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ise kayıt oldukları yılın taban puanı şartını karşılamaları halinde üniversitelerin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.

Öğrenci affında yatay geçiş hakkı bulunuyor

Üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları karşılayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek. Örgün programlara yönelik yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak.

Yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerindeki eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da sağlandı.

Ayrıca öğrencilerden yeniden kayıt tarihinden önceki yıllara ait katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ücretlerde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.