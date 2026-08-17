Türksat’tan frekans değişikliği: 2026 Türksat frekans listesi

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Türksat 3A uydusu, 2008 yılından beri hizmet verirken, ömrünü tamamladı ve 16 Ağustos tarihi itibarıyla Türksat 4A uydusuna geçiş yapıldı. Bu kapsamda Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) destekli televizyonlar, herhangi bir ayara gerek kalmadan otomatik olarak kanallarını güncelleyecek.

Fakat TKGS özelliği olmayan eski cihazlar için manuel kanal arama işlemi yapmak gerekecek. Bu nedenle vatandaşlar Türksat güncel kanal frekans listesini araştırıyor.

2026 TÜRKSAT GÜNCEL KANAL FREKANS LİSTESI

ATV Avrupa HD: 11833 MHz | 7500 | V – Dikey | FEC 2/3

Haber Devam Ediyor

ATV HD: 12207 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 3/4

Beyaz TV: 11996 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

CNBC-e: 12245 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 5/6

CNN TÜRK: 12034 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

FOX TV (NOW) HD: 11886 MHz | 10833 | V – Dikey | FEC 2/3

Haber Global HD: 12034 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Habertürk HD: 12303 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Halk TV HD: 11225 MHz | 30000 | V – Dikey | FEC 3/4

Kanal 7 HD: 12457 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 2/3

Kanal D HD: 12245 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 5/6

Krt TV HD: 11996 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Lalegül: 12422,5 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Semerkand TV: 11425 MHz | 30000 | V – Dikey | FEC 2/3

Show TV HD: 12303 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Sözcü TV: 12111 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

Star TV HD: 12015 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 3/4

Teve2 (TV2) HD: 12245 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 5/6

TGRT Haber: 12380 MHz | 27500 | V – Dikey | FEC 3/4

TLC HD: 12015 MHz | 27500 | H – Yatay | FEC 3/4

TRT 1 HD: 11794 MHz | 30000 | V – Dikey | FEC 3/4

TRT 4K: 11767 MHz | 15000 | V – Dikey | FEC 3/4

TRT Spor HD: 11794 MHz | 30000 | V – Dikey | FEC 3/4

TV 100 HD: 11225 MHz | 30000 | V – Dikey | FEC 3/4

TV8 HD: 11901 MHz | 12500 | V – Dikey | FEC 2/3

MANUEL KANAL ARAMA NASIL YAPILIR?

Kumandadan Menü>Ayarlar veya Kurulum bölümünü açın.

Kanal Arama>Manuel Arama veya Transponder (TP) Ekle seçeneğine girin.

Uydu seçimini Türksat 4A veya Türksat 5B (veya Genel Türksat) olarak belirleyin.

Eklemek istediğiniz kanalın Frekans, Polarizasyon (H/V), Sembol Oranı ve FEC değerlerini girin.

Tüm kanalları tek seferde bulmak istiyorsanız “Şebeke Arama” (Network Scan) seçeneğini AÇIK konuma getirin.

Arama Başlat / TP Tara butonuna basarak taramayı tamamlayın ve bulunan kanalları kaydedin.