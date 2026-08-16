Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran Gençlerbirliği taraftarının cezası açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Dün akşam oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe forması giyen bir çocuk taraftara tribünde tepki gösterildi ve bu olay büyük yankı uyandırdı.

- maçında, Fenerbahçe forması giyen bir çocuk taraftara tribünde tepki gösterildi ve bu olay büyük yankı uyandırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak şüpheli Ş.A. hakkında “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlattı.

hakkında “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Ş.A. hakkında yapılan adli işlemler sonrasında ev hapsi kararı verildi.

Dün akşam oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe forması giydiği gerekçesiyle minik bir taraftar Gençlerbirliği tribününde tepkiyle karşılanırken, olay büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eryaman Stadyumu’ndaki karşılaşmada şüpheli Ş.A. hakkında “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere kullandı:

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“15 Ağustos 2026’da kentimiz Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde yaşanılan olayda şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.”

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşanırken, gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında gerçekleştirilen adli işlemlerden sonra ev hapsi kararı verildi.