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Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hastaneye kaldırılmıştı: Patoloji sonucu açıklandı

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve apandisit şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patoloji sonucunun açıklandığını duyurdu.

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Eklenme 17.08.2026 - 17:48
Güncellenme 17.08.2026 - 17:59

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Tarık Mengüç, hekimlerin ilk aşamada apandisit şüphesiyle müdahale etmesine rağmen gerçekleştirilen ayrıntılı incelemelerde bağırsağında kitle belirlenmesiyle ameliyat süreci geçirmişti.

BAĞIRSAĞINDAN ALINAN KİTLE PATOLOJİYE GÖNDERİLDİ

Mengüç’ün ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilirken, bağırsağından alınan kitle ise incelenmek için patolojiye iletilmişti.

EŞİ FATMA MENGÜÇ’TEN AÇIKLAMA

Bu süreçte ünlü şarkıcının eşi Fatma Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatlarının en zor günlerinden birini yaşadığını duyurmuştu. Fatma Mengüç, konuya yönelik şu açıklamayı yapmıştı:

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“Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğunu öğrendik. Fakat ben inanıyorum ki, eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi sadece o iki haftanın sonunda temiz bir haberini almayı diliyorum. Allah’ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla.”

5 GÜN OLDUKÇA ZOR GEÇTİ

Tarık Mengüç ise eşinin açıklamasının ardından ameliyat sonrası kısa bir mesaj paylaşarak moralini yüksek tutmaya çalıştığını, 5 günün oldukça zor geçtiğini belirtmişti.

PATOLOJİ SONUCU AÇIKLANDI

Ünlü şarkıcının bağırsağından alınan kitlenin incelenmek üzere patolojiye gönderilmesinin ardından sonuçlar açıklanırken, Mengüç’e sevindiren bir haber geldi.

Mengüç, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak günlerdir beklediği sonucun temiz çıktığını duyurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mengüç, paylaşımı video esnasında videoyu çekerken duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Zorlu sürecin geride kaldığını vurgulayan ünlü şarkıcı, kendisine dua eden ve yanında olan herkese teşekkür etti.

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