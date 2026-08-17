Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kapsamında Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için sahada ter dökecek.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu kapsamda Fenerbahçe-Lyon maçının 18 Ağustos Salı günü saat 22.00’da başlayacağı öğrenildi.
Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos’ta Lyon’un evinde oynanacak ve saat 22.00’da başlayacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Tarık, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, Mattéo Guendouzi, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Lyon: Dominik Greif, Abner, Moussa Niakhaté, Rayan Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton, Tyler Tessmann, Malick Fofana, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Loïs Openda.
FENERBAHÇE’DE HANGİ FUTBOLCULAR KADRODA YOK?
Geçtiğimiz günlerde Sturm Graz’la 3. eleme turu ilk karşılaşmasını oynayan Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, UEFA’ya iletilen kadrodan çıkarıldı. Ayrıca sakatlığı bulunan Mert Günok’un da Lyon maçında oynayamayacağı öğrenildi.
EDERSON OYNAYACAK MI?
Öte yandan, Brezilyalı kaleci Ederson ise cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymezken, Lyon maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor.