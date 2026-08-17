HaberX
AnasayfaSporFenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmadan üç puan almak istiyor. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 17.08.2026 - 11:22

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kapsamında Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için sahada ter dökecek.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu kapsamda Fenerbahçe-Lyon maçının 18 Ağustos Salı günü saat 22.00’da başlayacağı öğrenildi.

Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos’ta Lyon’un evinde oynanacak ve saat 22.00’da başlayacak.

Haber Devam Ediyor
Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran Gençlerbirliği taraftarının cezası açıklandı
Spor
Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran Gençlerbirliği taraftarının cezası açıklandı
Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran ve gözaltına alınan Gençlerbirliği taraftarına ev hapsi cezası verildi.
Süper Lig’de Yabancı VAR Geliyor! İşte İlk Maç
Spor
Süper Lig’de Yabancı VAR Geliyor! İşte İlk Maç
Trendyol Süper Lig’e son haftalarda hakem hataları damga vurmuştu. Yaşanan olaylar sonrasında yabancı hakem...

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Tarık, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, Mattéo Guendouzi, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Lyon: Dominik Greif, Abner, Moussa Niakhaté, Rayan Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Tyler Morton, Tyler Tessmann, Malick Fofana, Corentin Tolisso, Ernest Nuamah, Loïs Openda.

FENERBAHÇE’DE HANGİ FUTBOLCULAR KADRODA YOK?

Geçtiğimiz günlerde Sturm Graz’la 3. eleme turu ilk karşılaşmasını oynayan Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, UEFA’ya iletilen kadrodan çıkarıldı. Ayrıca sakatlığı bulunan Mert Günok’un da Lyon maçında oynayamayacağı öğrenildi.

EDERSON OYNAYACAK MI?

Öte yandan, Brezilyalı kaleci Ederson ise cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymezken, Lyon maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran Gençlerbirliği taraftarının cezası açıklandı

19 saat önce
Spor

16 Ağustos Pazar Süper Lig VAR ve AVAR hakem listesi

21 saat önce
Spor

Denizlispor’da kadro boşaltıldı! Lige başlamadan küme düşüyor!

22 saat önce
Spor

Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde Necip Uysal için veda töreni düzenleyecek

2 gün önce
Spor

Ronaldo, Messi’nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram’ın en çok beğeni alan yorum rekorunu kırdı

2 gün önce
Spor

Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı

2 gün önce