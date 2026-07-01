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Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara saat kaçta gelecek? Resmi açıklama geldi

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş’ın Monaco’dan transfer ettiği Kassoum Ouattara, bugün İstanbul’da olacak. Fransız oyuncunun İstanbul Havalimanı’na kaçta geleceği belli oldu.

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Eklenme 01.07.2026 - 22:05
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İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara’yı kadrosuna kattığını açıkladı ve oyuncunun bugün İstanbul’da olacağını bildirdi.

Kassoum Ouattara saat kaçta İstanbul’a gelecek?

Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklamaya göre, Kassoum Ouattara TSİ 23.40’ta İstanbul Havalimanı’nda olacak.

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Kassoum Ouattara’nın bonservis bedeli ne kadar?

Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Kassoum Ouattara için Monaco’ya 8 milyon eauro bonservis ve artı 2 milyon euro bonus ödemesi gerçekleştirecek. Oyuncunun siyah-beyazlılarla kaç yıllık sözleşme imzalayacağı henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray’a karşı da oynamıştı

Monaco ile geçen sezon 24 maçta 4 asistlik bir performans gösteren 1.84 m boyundaki Ouattara, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı da mücadele etmişti.

Ouattara hangi mevkilerde oynuyor?

Kassoum Ouattara’nın asıl mevkisi sol bek olsa da ihtiyaç duyulması durumunda sol kanat bek olarak takımına katkı sağlayabiliyor.

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