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MEB’ten yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge: Kayıt ücreti ve cep telefonu yasağı detayı

MEB, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne genelge gönderdi. Buna göre, velilerden hiçbir şekilde kayıt ücreti istenmeyecek ve sınıflarda cep telefonu yasağı devam edecek.

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Eklenme 19.08.2026 - 11:42
Güncellenme 19.08.2026 - 11:47

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacağı öğrenilirken, “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” adlı genelge Bakan Tekin’in imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi.

GENELGEDE NELER VAR?

Söz konusu genelgede eğitim süreçlerinde milli birlik ve beraberlik, güvenli okul ortamı, eşitlik ve kardeşlik bilincinin geliştirilmesine ilişkin uygulamalar yer aldı.

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CEP TELEFONU YASAĞI DEVAM EDECEK

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurması yasağının süreceği belirtilirken, öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması talep edilecek. Velilerin okullara randevusuz girişlerine izin verilmeyecek ve veli görüşmeleri sadece okul randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

KAYIT ÜCRETİ İSTENMEYECEK

Öğrenci kayıtlarında velilerden kayıt ücreti veya başka bir şekilde zorunlu ücret istenmeyecek. Kayıt işlemleri e-Okul sisteminden yapılacak ve kayıt bölgeleri haricinde öğrenci kaydı gerçekleştirilemeyecek.

“MAARİFİN KALBİNDE OYUN”

Yeni eğitim öğretim yılının teması “Maarifin Kalbinde Oyun” olacak. Öğrencilerin gelişiminde oyun ve geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilecek.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

VELİLERE MADDİ YÜK GETİREN UYGULAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı haricinde hazırlanan ve öğrencileri yarıştıran veya velilere ekonomik maliyet getiren deneme tarama ve benzeri sınavların okullarda uygulanması yasaklanacak. Ücretsiz dağıtılan kaynaklar haricinde materyal kullanımına izin verilmeyecek. Veliler belirli marka ve yüksek maliyetli ürünlere yönlendirilmeyecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Genelgede aynı zamanda güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, özel eğitim öğrencileri için destek eğitim odalarının açılması, öğretmenlerin mesleki itibarının muhafaza edilmesi ve dijital güvenlik, medya okuryazarlığıyla yaşam becerilerine ilişkin çalışmaların geliştirilmesi talep edildi.

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