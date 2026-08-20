Google’ın yapay zekâsı Gemini üniversite öğrencilerine bir yıl ücretsiz

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Google , öğrencilerin eğitim yaşamında yapay zekâ araçlarına erişimini artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı ve üniversite öğrencilerine Google AI Plus üyeliğini bir yıl boyunca ücretsiz sunacak.

, öğrencilerin eğitim yaşamında yapay zekâ araçlarına erişimini artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı ve üniversite öğrencilerine üyeliğini bir yıl boyunca ücretsiz sunacak. Kampanya kapsamında, öğrenciler Gemini uygulaması ile 400 GB bulut depolama alanına erişebilecek ve kişiselleştirilmiş çalışma içerikleri üretebilecekler; ayrıca Deep Research özelliği ile kapsamlı raporlar hazırlayabilecekler.

uygulaması ile 400 GB bulut depolama alanına erişebilecek ve kişiselleştirilmiş çalışma içerikleri üretebilecekler; ayrıca özelliği ile kapsamlı raporlar hazırlayabilecekler. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin 18 yaşında veya daha büyük olmaları, bir üniversitede kayıtlı olmaları ve başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Google, yapay zekâ araçlarını öğrencilerin eğitim yaşamında daha erişilebilir kılmak için öğrencilere yönelik yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya doğrultusunda üniversite öğrencileri Google AI Plus üyeliğini bir yıl boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilecek.

BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ

Kampanyayla beraber ücretli olarak sunulan Gemini, üniversite öğrencilerine bir yıl ücretsiz olacak ve genişletilmiş bulut depolama alanını da kapsayacak. Şirketin güncel Google AI Plus paketinde 400 GB Google One depolama alanı, Gemini’de ücretsiz kullanıcılara göre iki kat daha yüksek kullanım sınırları, Gemini 3.1 Pro ve Deep Research özelliklerine daha geniş erişim ile Omni tabanlı yapay zekâ araçları yer alıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMA İÇERİKLERİ ÜRETİLEBİLECEK

Kullanıcılar aynı zamanda Gmail, Drive ve diğer Google hizmetlerindeki Gemini özelliklerinden de faydalanabiliyor. Kampanya sayesinde öğrenciler kendi ders notlarını, sunumlarını ve çalışma materyallerini Gemini’ya yükleyerek kişiselleştirilmiş çalışma içerikleri üretebilecek.

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Yapay zekâ uygulaması, yüklenen materyallerden çalışma kılavuzları, konu özetleri ve kişiselleştirilmiş testler hazırlayabiliyor. Ayrıca öğrenciler Deep Research özelliği ile araştırma gerektiren konularda kapsamlı raporlar üretmek için kullanabiliyor.

GÖRSEL VE VİDEO ÜRETİLEBİLECEK

Google AI Plus paketi görsel üretmenin yanı sıra, Gemini ve Google Flow üzerinden yapay zekâyla video üretim imkânına da erişim hakkı sunuyor.

400 GB DEPOLAMA FIRSATI

Öte yandan, öğrencilere 400 GB bulut depolama alanı imkânı da sağlanıyor. Bu alan Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar arasında ortak olarak kullanılabiliyor.

GOOGLE AI PLUS PAKETİ NE KADAR?

Google’ın resmi internet sitesine bakıldığında Google AI Plus paketinin Türkiye’deki standart aylık fiyatının 199,99 lira olduğu öğrenilirken, bu tutar 12 aylık kullanımda ise yaklaşık 2 bin 399 liraya tekabül ediyor. Bu kapsamda öğrenciler bir yıl boyunca ücretsiz Google AI Plus paketini kullanarak 2 bin 399 lira kâr etme imkânına sahip oluyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Şirketin 19 Ağustos’ta güncellediği resmi kampanya şartlarına göre, kampanyadan yararlanacak kişiler için aranan şartlar belli oldu. Buna göre öğrencilerin 18 yaş ve yaş üzeri olması ve Google AI Plus’ın desteklendiği bir ülkedeki üniversitede kayıtlı öğrenci olması şartları aranıyor.

Öğrencilik durumunun gerektiğinde geçerli bir okul e-posta adresiyle doğrulanması talep edilebiliyor. Aynı zamanda kişisel bir Google hesabı ve uygun bir ödeme yönteminin bağlı olduğu Google Payments hesabı gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin kampanyadan yararlanması için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2026 olduğu öğrenildi. Bu kapsamda öğrenciler bu tarihe kadar kampanyadan yararlanarak teklifin etkinleştirildiği tarih itibarıyla yapay zekâ uygulamasından ve depolama özelliklerinden 12 ay boyunca ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.