2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Yapay zekâ bölümlerine yoğun ilgi

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapılmış, boş kontenjan sayısı %58,3 oranında azalmıştır.

yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapılmış, boş kontenjan sayısı %58,3 oranında azalmıştır. Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı %99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı ise %99,98 olarak belirlenmiş, tıp ve hukuk programları tamamen dolmuştur.

Bu yıl ilk defa açılan yapay zekâ bölümleri ile ilgili programlar %100 doluluk oranına ulaşmış, yapay zekâ mühendisliği ve ilgili alanlarda tüm kontenjanlar dolmuştur.

2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine yerleştirme yapıldı.

BOŞ KONTENJAN ORANI YÜZDE 58,3 DÜŞTÜ

Sadece 2 bin 292 kontenjanın boş kaldığı öğrenilirken, 2025’te 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 oranında düştü

YÜZDE 99,52 DOLULUK ORANI

Ayrıca devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98 olurken, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52’ye ulaştı. Ön lisans programlarında sadece 37 kontenjanın boş kaldığı öğrenildi.

Haber Devam Ediyor

TIP VE HUKUK PROGRAMLARI TAMAMEN DOLDU

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan genel kontenjanlarının tamamı doldu. Aynı zamanda vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak kayıtlara geçti.

YAPAY ZEKÂ BÖLÜMLERİNE YOĞUN İLGİ

Bu yıl ilk defa açılan işletme ve yapay zekâ, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil genetik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının hepsi doldu.

YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Öte yandan yapay zekâ tabanlı lisans ve ön lisans programları da yüzde 100 oranında doldu. Yapay zekâ mühendisliği, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yapay zekâ ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zekâ, yapay zekâ destekli kodlama ile yapay zekâ operatörlüğü programları yüzde 100 oranında doldu