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MacBook’taki Touch ID hacklenebilir mi? Apple’ın güvenlik sistemi mercek altında

MacBook sahiplerinin en çok kullandığI Touch ID teknolojisi, parmak izlerini matematiksel verilere dönüştürerek ‘’Güvenli Bölge’’ adı verilen sistemde saklıyor. Kullanıcılar ise Face ID ile Touch ID arasındaki güvenlik farkını merak ediyor.

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Eklenme 06.07.2026 - 13:51
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Apple tarafından MacBook serisinde kullanılan Touch ID sistemi, cihaz kilidini açan basit bir güvenlik sistemi olmanın ötesinde bir altyapısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Parmak izi doğrulamasını, kendisine özel olarak cihaza entegre edilen donanım üzerinde gerçekleştiren teknoloji  sayesinde, Apple Pay işlemlerinden parola onayına kadar birçok kritik işlem güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Parmak izi bilgileri özel güvenlik alanında korunuyor

Touch ID sistemi, parmak izinin görüntüsünü depolamaktan çok biyometrik yapıyı analiz ederek dijital bir matematiksel model halinde dönüştürüyor. Bu veri, cihazın işlemcisinde bulunan ve işletim sisteminden bağımsız çalışan güvenli donanım bölümünde şifrelenmiş şekilde saklanıyor. Söz konusu özel güvenlik alanında kayıtlı şifreler, ödeme doğrulama bilgileri ve benzeri hassas veriler de koruma altında.

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Neredeyse anlık hale geldi

2013 yılında iPhone modelleri üzerinden teknoloji dünyasına adım atan Touch ID teknolojisi, daha sonraki yıllarda iPad ve MacBook serilerinde görülmeye başlandı. İlk nesillerdeki uzun süreli doğrulama işlemi, yeni nesil donanımlar sayesinde artık neredeyse anlık hale geldi.

Face ID ile arasındaki farklar neler?

Apple’ın yüz tanıma sistemi Face ID, teoride daha düşük yanlış eşleşme ihtimali sunsa da MacBook modellerinde halihazırda Touch ID teknolojisi tercih ediliyor. Uzmanlar, Touch ID teknolojisinin günümüzde hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından güçlü biyometrik doğrulama çözümleri sunmasıyla Face ID’nin önüne geçtiğini düşünüyor.

Apple’ın en önemli biyometrik doğrulama teknojileri arasında yer alan Touch ID’nin, uzun yıllar daha teknoloji dünyasında kalmaya devam etmesi kesin gibi görünüyor.

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