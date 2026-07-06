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Daha 17 dizisinin araba sahnesi tartışma yarattı: Yapay zeka mı kullanıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi, bu kez reyting başarısından çok teknik bir hatayla gündeme geldi. Dizinin yeni bölümündeki bir araba sahnesindeki görsel tutarsızlıklar sebebiyle izleyiciler arasında ‘’yapay zeka’’ tartışması başladı.

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Eklenme 06.07.2026 - 14:36
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Ekranların yeni gençlik dizisi Daha 17, yayın hayatına kısa bir süre önce başlamasına rağmen reyting rekorları kırmaya devam etse de bu kez farklı bir konuyla gündemde. Kanal D’de yayınlanan dizinin yeni bölümündeki bir araba sahnesi, görsel uyumsuzluklardan dolayı sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, sahnenin yapay zeka ile üretildiğini öne sürüyor.

Daha 17’de tartışma yaratan sahne

Dizinin başkarakterlerinden olan Aras ile Teoman’ın, sahne esnasında arka planla uyumsuz görünmesi, ışık dengesindeki farklılıklar ve hareket hissinin yetersizliği gibi detaylar, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar, ‘’Daha 17 silinen araba sahnesi’’ gibi ifadelerle sahneyi tiye alırken sahnenin yapay zeka yardımıyla üretildiğine dair iddialar da mevcut. İşte merak edilen o sahne:

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Daha 17 araba sahnesi yapay zeka ile mi üretildi?

Görsel efekt alanında yapılan değerlendirmelere göre tartışmalara konu olan görüntülerin doğrudan yapay zekâ ile üretilmiş olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, sahnede büyük olasılıkla yeşil perde (green screen) ve CGI (bilgisayar destekli görsel efekt) tekniklerinden yararlanıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, stüdyo ortamında çekilen görüntülerin dijital arka planla birleştirilmesi esnasında yaşanan ışık, perspektif ve derinlik uyumsuzluklarının, sahnenin yapay görünmesine sebep olmuş olabileceğini ifade ediyor.

Dizinin yapımcısı olan Pastel Film veya kanaldan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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