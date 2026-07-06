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İngiltere’de Henderson depremi: Kutlamalarda sakatlandı

İngiltere Milli Takımı’nın tecrübeli orta saha oyuncularından Jordan Henderson, Dünya Kupası’nda Meksika’ya karşı alınan galibiyetin ardından yapılan kutlamalarda bileğinden sakatlandı.

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Eklenme 06.07.2026 - 14:03
Güncellenme 06.07.2026 - 14:04
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 turunda İngiltere, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasına kalmanın sevincini yaşayan İngilizlerde, Jordan Henderson, kutlamalar esnasında reklam panolarının üzerinden atlarken kötü bir şekilde yere düşerek bileğinden sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Thomas Tuchel: ‘’Durumu gerçekten kötü görünüyor’’

İngiltere’nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Henderson’ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcunun bileğinden sakatlandığını ifade eden Tuchel, “Jordan sadece düştü ve bileğini sakatladı. Durumu gerçekten kötü görünüyor. Oldukça ciddi bir sakatlık. Doktorumuz bana hastanede olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

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İşte Henderson’ın sakatlandığı an:

Hastaneye kaldırıldı

Brentford forması giyen Jordan Henderson, yaşadığı kötü sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. 36 yaşındaki futbolcunun İngiliz kafilesinin dönüş yolculuğuna katılmadığı belirtildi.

Çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak olan İngiltere’de Henderson’ın haricinde sakatlığı bulunan Reece James ile Meksika maçında direkt kırmızı kart gören Jarell Quansah da takımını yalnız bırakacak.

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