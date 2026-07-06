İngiltere’de Henderson depremi: Kutlamalarda sakatlandı

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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 turunda İngiltere, turnuvanın ev sahiplerinden Meksika’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasına kalmanın sevincini yaşayan İngilizlerde, Jordan Henderson, kutlamalar esnasında reklam panolarının üzerinden atlarken kötü bir şekilde yere düşerek bileğinden sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Thomas Tuchel: ‘’Durumu gerçekten kötü görünüyor’’

İngiltere’nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Henderson’ın sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcunun bileğinden sakatlandığını ifade eden Tuchel, “Jordan sadece düştü ve bileğini sakatladı. Durumu gerçekten kötü görünüyor. Oldukça ciddi bir sakatlık. Doktorumuz bana hastanede olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

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İşte Henderson’ın sakatlandığı an:

🚨Jordan Henderson’s stats vs Mexico: 0 minutes played

1 yellow card

1 injury

1 stretcher off the pitch pic.twitter.com/zfbXwJdbHN — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 6, 2026

Hastaneye kaldırıldı

Brentford forması giyen Jordan Henderson, yaşadığı kötü sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. 36 yaşındaki futbolcunun İngiliz kafilesinin dönüş yolculuğuna katılmadığı belirtildi.

Çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak olan İngiltere’de Henderson’ın haricinde sakatlığı bulunan Reece James ile Meksika maçında direkt kırmızı kart gören Jarell Quansah da takımını yalnız bırakacak.