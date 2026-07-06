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Xiaomi, Redmi Note 17 ile batarya rekorunu kıracak

Xiaomi’nin bu ay tanıtacağı Redmi Note 17 serisine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Uzak Doğulu teknoloji devi, Redmi Note 17, Note 17 Pro ve Note 17 Pro Max adı altında tanıtacağı seride yüksek kapasiteli bataryalar ve güçlü kameralar kullanacak.

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Eklenme 06.07.2026 - 14:19
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Xiaomi’nin, Redmi Note 16 serisini atlayarak doğrudan Redmi Note 17 serisini tanıtacağı yönündeki iddialar, son sızıntılarla beraber güçlendi. Çıkan yeni detaylara göre, seride yer alacak Redmi Note 17, Note 17 Pro ve Note 17 Pro Max modellerinin ekran, işlemci, kamera, batarya gibi donanımları, rakiplerinden sıyrılacak özelliklere sahip olacak.

Xiaomi dev bataryaları entegre edecek

Sızdırılan son bilgilere göre, Redmi Note 17 serisi, bugüne kadar Note serisinde görülmemiş şekilde yüksek bir batarya kapasitesiyle görücüye çıkacak. Redmi Note 17 ile Redmi Note 17 Pro modellerinde 9.000 mAh kapasiteli batarya ve 67W hızlı şarj desteğini kullanacak olan teknoloji devi, Serinin en güçlü cihazı olan Redmi Note 17 Pro Max modelinde ise 10.100 mAh kapasiteli bir batarya ile ortalığı yerinden oynatma planı yapıyor.

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İşlemcide iki farklı iddia

Redmi Note 17’de Snapdragon 6 Gen 5 veya Snapdragon 6s Gen 4 işlemciden birisini kullanması beklenen Xiaomi’nin, Note 17 Pro için Snapdragon 6 Gen 5 veya Dimensity 7500 yonga setini kullanma ihtimali bulunuyor.

Dimensity 7500 işlemcisinin, serinin amiral gemisi olan Redmi Note 17 Pro Max’te kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Pro Max’te 200 MP kamera kullanılabilir

Kamera tarafında ise Redmi Note 17 ve Note 17 Pro modellerinin 50 megapiksel ana kamerayla geleceği belirtiliyor. Redmi Note 17 Pro Max’in ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera kullanacağı ifade ediliyor.

Ekranlar OLED paneller olacak

Üç modelde de düz tasarımlı 1.5K çözünürlüklü ekran bulunacağı öne sürülürken, Pro Max modelinin OLED panelle satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 17 serisi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 işletim sistemiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tüm modellerde stereo hoparlör sisteminin kullanacağı gelen iddialar arasında.

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