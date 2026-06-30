Whatsapp kullanıcı adı dönemi başladı! Telefon vermeden mesajlaşma devri

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Bugüne kadar platformda iletişim kurmak için telefon numarası paylaşmak zorunluydu. Ancak WhatsApp’ın duyurduğu yeni özellikle bu zorunluluk ortadan kalkacak.

Uygulamada artık kullanıcılar, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Böylece kişiler, telefon numaralarını paylaşmadan WhatsApp üzerinden mesajlaşabilecek.

Kullanıcı adı dönemi resmen başlıyor

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WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı adı özelliği doğrudan aktif edilmeyecek. Öncelikle kullanıcıların istedikleri kullanıcı adını ayırtması sağlanacak.

Şirket, bu haftadan itibaren kullanıcıların kendi kullanıcı adlarını önceden rezerve edebileceğini duyurdu. Özelliğin ise yıl içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu adımın, WhatsApp’ın milyarlarca kullanıcıya sahip olması nedeniyle isim karışıklığını ve kullanıcı adı çakışmalarını önlemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor

Yeni özellikle birlikte WhatsApp’ta bir kişiye ulaşmak ya da gruplara katılmak için telefon numarası paylaşmak gerekmeyecek. Kullanıcılar, yalnızca belirledikleri kullanıcı adı üzerinden bulunabilecek ve mesajlaşabilecek.

Kullanıcı adlarının benzersiz olması şart olacak. WhatsApp’ın, isim belirleme sürecinde kullanıcılara yardımcı olacak bir kullanıcı adı oluşturucu üzerinde de çalıştığı ifade edildi.

Gizlilik için ek güvenlik adımı

WhatsApp, kullanıcı adı özelliğiyle birlikte gizlilik tarafında yeni kontroller de sunacak. Buna göre kullanıcılar, kendilerine kullanıcı adı üzerinden kimlerin ulaşabileceğini yönetebilecek.

Platform ayrıca isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” sistemi de getirecek. Bu sistem sayesinde bir kişinin size mesaj gönderebilmesi için yalnızca kullanıcı adınızı bilmesi yeterli olmayabilecek. Böylece kullanıcıların istenmeyen mesajlara karşı daha fazla kontrol sahibi olması hedefleniyor.

Özellik aktif edildiğinde, kullanıcı adını etkinleştiren kişiler bir bireye ya da işletmeye ilk kez mesaj gönderdiğinde karşı taraf doğrudan telefon numarasını görmeyecek.

WhatsApp kullanıcı adı nasıl ayırtılır?

WhatsApp’ta kullanıcı adını önceden ayırtmak isteyenlerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne girin.

Hesap sekmesine dokunun.

Kullanıcı Adı bölümünden istediğiniz kullanıcı adını ayırtın.