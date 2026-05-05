Mehmet Ali Aydınlar’dan Başkan Adaylığına İlişkin Açıklama!

Fenerbahçe’de başkan adayı olup olmayacağı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Aydınlar, Fenerbahçe Kulübü’ne başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurul yapacağını açıklarken, yeni başkanın da belirleneceğini duyurmuştu. Bunun üzerine mevcut Başkan Saadettin Saran’ın başkan adaylığına ilişkin gelişmeler gündeme gelirken, eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar’ın da aday olacağı iddia edildi.

Mehmet Ali Aydınlar ise konuya ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, adaylıkla ilgili net bir karar vermediğini, önümüzdeki günlerde duruma göre kararının netleşeceğini duyurmuştu.

AYDINLAR’DAN AÇIKLAMA

Aydınlar, son açıklamasında başkan adayı olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sarı-lacivertli kulübün yarınlarının, şahsım üzerinden meydana gelecek tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek için 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağımı ifade etmek isterim. Fenerbahçe’nin içinden geçtiği bu süreçte elimi taşın altına koyarak kulübümüzün geleceğine katkı vermek ve takıma yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla bu yola çıktım. Ancak şu an görüyorum ki ismimin başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren meydana gelen olaylar, dedikodular ve yaşanan tartışma ortamı, hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir.

Kulübümüzün bir dünya markası olması hayali benim için bugüne ait bir hedef olmaktan ziyade, uzun yıllardır inandığım ve her süreçte destek verdiğim kalıcı bir hedeftir. Şahsımın Fenerbahçe’ye olan bağlılığı bir unvana ya da makama bağlı değildir. Ancak bugün görüyorum ki şahsım üzerinden yürütülen tartışmalar, kulübün birlik duygusuna katkı sağlamak yerine onu zedeleyen bir ortam oluşturmuştur. Bu nedenle kulübümüzün yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olmayacağımı bir kez daha ifade ediyorum.”