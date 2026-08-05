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Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda

Motorin fiyatlarında yeni indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları yaklaşık 3,97 TL'lik indirime işaret ederken pompaya yansıyacak tutar gün içinde netleşecek.

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Eklenme 05.08.2026 - 11:38

Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim sürecini hızlandırdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat indirimi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında 6,37 TL tutarında indirime gidilmiş ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin pompaya yansıyan kısmı 1 lira 5 kuruş olmuştu. Yeni indirimle birlikte pompaya yansıyacak net rakamın ise gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Motorine ne kadar indirim bekleniyor?

Motorin grubunda yaklaşık 3,97 TL tutarında fiyat indirimi öngörülüyor. Ancak uygulanacak eşel mobil sistemi ve dağıtım maliyetleri nedeniyle pompaya yansıyacak kesin tutar akşam saatlerinde belli olacak.

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Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 67,27 TL
  • Motorin: 80,01 TL
  • LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 67,12 TL
  • Motorin: 79,87 TL
  • LPG: 33,19 TL

Ankara

  • Benzin: 68,24 TL
  • Motorin: 81,14 TL
  • LPG: 33,89 TL

İzmir

  • Benzin: 68,52 TL
  • Motorin: 81,41 TL
  • LPG: 33,79 TL

Bursa

  • Benzin: 68,33 TL
  • Motorin: 81,02 TL
  • LPG: 33,19 TL

Kocaeli

  • Benzin: 67,69 TL
  • Motorin: 80,38 TL
  • LPG: 32,99 TL

Adana

  • Benzin: 69,07 TL
  • Motorin: 81,96 TL
  • LPG: 34,21 TL

Antalya

  • Benzin: 69,46 TL
  • Motorin: 82,46 TL
  • LPG: 34,04 TL

Diyarbakır

  • Benzin: 69,71 TL
  • Motorin: 82,71 TL
  • LPG: 34,86 TL

Trabzon

  • Benzin: 68,97 TL
  • Motorin: 81,86 TL
  • LPG: 34,59 TL

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