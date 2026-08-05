Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim sürecini hızlandırarak motorin grubunda yeni bir indirim beklenmektedir.

fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim sürecini hızlandırarak motorin grubunda yeni bir indirim beklenmektedir. Motorin fiyatlarında yaklaşık 3,97 TL tutarında bir indirim öngörülmekte, ancak pompaya yansıyacak kesin tutar eşel mobil sistemi ve dağıtım maliyetleri nedeniyle akşam saatlerinde netleşecektir.

tutarında bir indirim öngörülmekte, ancak pompaya yansıyacak kesin tutar ve dağıtım maliyetleri nedeniyle akşam saatlerinde netleşecektir. Güncel akaryakıt fiyatları, İstanbul'da motorin için 80,01 TL, Ankara'da 81,14 TL ve İzmir'de 81,41 TL olarak belirlenmiştir.

Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim sürecini hızlandırdı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat indirimi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında 6,37 TL tutarında indirime gidilmiş ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin pompaya yansıyan kısmı 1 lira 5 kuruş olmuştu. Yeni indirimle birlikte pompaya yansıyacak net rakamın ise gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Motorine ne kadar indirim bekleniyor?

Motorin grubunda yaklaşık 3,97 TL tutarında fiyat indirimi öngörülüyor. Ancak uygulanacak eşel mobil sistemi ve dağıtım maliyetleri nedeniyle pompaya yansıyacak kesin tutar akşam saatlerinde belli olacak.

Haber Devam Ediyor

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,24 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,52 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL

Bursa

Benzin: 68,33 TL

Motorin: 81,02 TL

LPG: 33,19 TL

Kocaeli

Benzin: 67,69 TL

Motorin: 80,38 TL

LPG: 32,99 TL

Adana

Benzin: 69,07 TL

Motorin: 81,96 TL

LPG: 34,21 TL

Antalya

Benzin: 69,46 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 34,04 TL

Diyarbakır

Benzin: 69,71 TL

Motorin: 82,71 TL

LPG: 34,86 TL

Trabzon