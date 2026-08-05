Emekli, dul ve yetim aylığından kesinti yapılanlar SGK’ya başvurabilecek

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni düzenlemesiyle beraber milyonlarca emeklinin geçmiş dönem prim borçları için maaşlardan kesinti dönemi başlarken; emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapılan kişiler de karara itiraz edebilecek.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan kaleme aldığı yazıda, emekli aylığından yapılan kesintilere yönelik SGK’nın yeni genelgesindeki uygulamaları paylaştı.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI TAHSİL EDİLİYOR

Bu kapsamda emekli, dul ve yetim aylığı alanların kendilerine veya hak sahibi oldukları kişilere ait başta Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olmak üzere birçok borcu, SGK tarafından maaşlarından kesinti yapılarak tahsil edilebilecek.

Haber Devam Ediyor

KİŞİNİN ONAYI ARANMAYACAK

Kesinti yapılabilmesi için icra takibi aranmayacak ve kişinin onayı veya rızası olmasına gerek kalmayacak.

EŞ, ÇOCUK, ANNE VE BABANIN AYLIĞINDAN KESİLEBİLECEK

Ayrıca sigortalının çalışırken hayatını kaybetmesi durumunda geçmiş prim borçları vefat kapsamında aylık bağlanan eş, çocuk, anne ve babanın maaşlarından kesilebilecek.

Ölüm aylığı alan vatandaşların kendi sigortalılıklarından kaynaklanan geçmiş dönem prim borçlarıyla sağlık sigortası prim borçları da kesilebilecek.

KESİNTİ YÜZDE 25’İ AŞAMAYACAK

Bu kapsamda emekli, dul ve yetim aylıklarından yapılacak kesintinin yüzde 25’i aşmaması öngörülürken, SGK’nın genelgesinde kesintinin aylığın 4’te 1’i kadar olacağı fakat maaşın yüzde 10’unu geçmeyeceği ifade edildi.

İSTEYEN İTİRAZ EDEBİLECEK

Öte yandan, maaşından kesinti yapılan kişilere itiraz yolu açıldı.

İTİRAZLAR NEREYE YAPILACAK?

Bu kapsamda kesintilere yönelik itirazlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek.