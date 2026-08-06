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Fed beklentisi değişti, altın yönünü yukarı çevirdi

Altın fiyatları doların zayıflaması, petrol fiyatları ve Fed beklentilerinin etkisiyle yükseldi. Piyasalarda gözler istihdam verileri ve jeopolitik gelişmelerde.

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Eklenme 06.08.2026 - 07:54

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin desteğiyle artışını sürdürdü. Spot altın son günlerde yükselirken yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yön verebilecek ekonomik veriler yer alıyor.

Spot altın uluslararası piyasalarda yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.127 dolar seviyesine yükselirken, ABD altın vadeli kontratlarında da yükseliş kaydedildi. Doların küresel çapta zayıflaması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirdi.

Fed beklentileri ve istihdam verileri yakından takip ediliyor

Piyasalarda gözler, Fed’in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Faiz beklentilerindeki değişim, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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Yatırımcılar özellikle ADP özel sektör istihdam verisi ile tarım dışı istihdam rakamlarını takip ediyor. Açıklanacak verilerin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme altını destekledi

Petrol fiyatlarında önceki günlerde görülen sert düşüşlerin ardından oluşan düşük seyir, enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum yüksek faiz ihtimaline yönelik beklentileri zayıflatırken altın fiyatlarına da destek sağladı.

Uluslararası piyasalarda yapılan değerlendirmelerde, enerji fiyatlarının seyri ile jeopolitik gelişmelerin değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtiliyor.

İslam Memiş: Belirsizlik döneminde çeşitlendirme öne çıkıyor

Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

Memiş, olası bir ateşkes halinde altının yükseliş eğilimini sürdürebileceğini, petrol fiyatlarında ise gerilemenin görülebileceğini ifade etti. Çatışmaların devam etmesi durumunda ise piyasalarda yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini söyledi.

Yatırımcıların tek bir yatırım aracına yönelmek yerine portföylerini çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken Memiş, uzun vadeli yatırım planı yapanların piyasadaki gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini dile getirdi.

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