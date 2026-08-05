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TMSF 106 aracı ihaleyle satışa çıkarıyor

Ağustos ayında yapılacak TMSF araç ihalelerinde otomobil, motosiklet ve kamyonlardan oluşan 106 araç satışa çıkarılacak.

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Eklenme 05.08.2026 - 11:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında gerçekleştireceği araç ihaleleri kapsamında toplam 106 aracı satışa sunacağını duyurdu. Satış listesinde lüks otomobillerden ağır ticari araçlara, motosikletlerden ekonomik sınıf binek modellere kadar farklı segmentlerde çok sayıda araç bulunuyor. İhaleler, 11-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

TMSF ihalesinde hangi araçlar yer alıyor?

İhale listesinin üst sıralarında yüksek segment otomobiller bulunuyor. Muhammen bedeli 25 milyon TL olarak belirlenen 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration, listenin en dikkat çeken araçlarından biri oldu.

Bunun yanı sıra 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon TL, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon TL ve 2022 model Audi S8 için 9,8 milyon TL başlangıç bedeli belirlendi.

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Listede ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet gibi farklı modeller de yer alıyor.

Ticari araçlar da satış listesinde bulunuyor

İhale kapsamında yalnızca binek otomobiller değil, ticari araçlar da satışa çıkarılacak.

Araçlar arasında 2023 model Astra damperli kamyonlar, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter modelleri ile çekici, tanker ve yarı römorklar bulunuyor.

Motosiklet ve ekonomik otomobil seçenekleri de bulunuyor

İhale listesinde motosiklet kategorisinde 2024 model Yamaha MT-250 ile birlikte Honda NSC110, Honda NSC125 scooter modelleri ve Mondial 50 ZNU EC yer alıyor. Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor.

Ekonomik sınıfta ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa sunulacak.

Bu araçların muhammen bedelleri yaklaşık 420 bin TL’den başlayarak 1,7 milyon TL seviyesine kadar ulaşıyor.

TMSF araç ihalesi ne zaman yapılacak?

TMSF’nin araç satış ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe adresinde bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Araçların teknik bilgileri, ihale şartnamesi ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar TMSF’nin resmi internet sitesi üzerinden incelenebiliyor.

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