350 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi sessiz sedasız değişti: Güncel rakamlar oraya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da mevduat faiz politikalarını yeniden güncelledi. Bu nedenle yatırımcılar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırırken, 350 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ise merak konusu oldu.

NET FAİZ GETİRİSİ 10 BİN TL’Yİ AŞTI

Bankaların güncel faiz oranlarına bakıldığında, 350 bin liranın 32 günlük faiz getirisi 10 bin liranın üzerine çıktığı görüldü.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI HANGİ BANKALARDA?

Buna göre en yüksek faiz oranını ise TEB ve ING’nin sunduğu görüldü. Özellikle TEB Marifetli Hesap ve ING Turuncu Hesap ile CepteTEB Marifetli Hesap, yüzde 45 faiz oranıyla dikkat çekerken, bu hesaplara 350 bin lira yatıran bir yatırımcının 32 günlük getirisinin 10 bin 581 lirayı bulacağı, vade sonu ise toplam parasının 360 bin 581 lira olacağı öğrenildi.

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DENİZBANK’IN MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE 41,75

Ayrıca, Hayat Finans Avantajlı Hesap yüzde 41,76 faiz oranıyla 10 bin 571 lira net kazanç imkanı sunarken, Denizbank e-Mevduat yüzde 41,75 faizle 10 bin 569 lira faiz getirisi sağlıyor.

AKBANK VE QNB’NİN FAİZ ORANI YÜZDE 41,50

Öte yandan, Akbank Vadeli Hesap TL ile QNB e-Vadeli Mevduat Hesabı, yüzde 41,50 faizle 10 bin 505 lira net kazanç sağlarken, Anadolubank Renkli Hesap ve Alternatifbank VOV Hesap ise yüzde 46 kâr payı oranıyla 10 bin 482 lira net kazanç sağlıyor. N Kolay Bono ise yüzde 40 faizle 10 bin 432 lira getiri olanağı sunuyor.

ZİRAAT, YAPI KREDİ VE GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

Aynı zamanda, Ziraat Dinamik yüzde 47 kâr payı oranıyla aylık 8 bin 985 lira net kazanç imkanı sunarken, Yapı Kredi ise Sınırsız Hesap TL ile yüzde 43 faiz oranı sağlıyor ve böylece aylık kazanç ise 10 bin 223 lirayı buluyor. Son olarak, Garanti BBVA ise e-Vadeli Hesap ile aylık yüzde 41 faiz oranıyla 10 bin 379 lira faiz getirisi olanağı sağlıyor.

BANKALARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu kapsamda güncel faiz oranlarına göre 350 bin lira tutarındaki yatırımın 32 günlük net getirisi bankaya göre 10 bin 433 lira ila 10 bin 581 lira arasında farklılık gösteriyor.