Emekli promosyonunda ezber bozan teklif: Maaş kadar promosyon

Bankaların promosyon yarışında dengeleri baştan kuracak radikal bir model önerisi geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri İsa Karakaş, devlet bütçesine hiçbir ek maliyet getirmeden emekli gelirini doğrudan artıracak “maaş kadar promosyon” formülünün ayrıntılarını açıkladı. Karakaş’ın açıklamaları kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da geniş yer buldu.

“Kimin maaşı ne kadarsa taban promosyonu o olmalı”

Milyonlarca emekli ve kamu personelinin gözü bankaların sunduğu promosyon rakamlarına çevrilmişken, taban fiyat dengesizliği yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Özel bankaların yüksek karlılık oranları sayesinde promosyon tutarlarını 35 bin lira seviyesine kadar çıkarmasına rağmen kamu bankalarının bu yarışta geride kalması, taban fiyatların sabitlenmesine neden oluyor. Süreçteki eşitsizliğe dikkat çeken Sosyal Güvenlik Müşaviri İsa Karakaş, mevcut protokollerin acilen güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Maaş kadar promosyon formülü nasıl işleyecek?

SGK Uzmanı İsa Karakaş tarafından kamuoyuna duyurulan teklif, doğrudan emeklinin aldığı aylık miktarını baz alıyor. Hazırlanan modele göre bütçeden tek bir kuruş ek kaynak çıkmadan emeklilerin promosyon geliri katlanabilecek. Karakaş bu konuda “’Benim önerim çok açık: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı promosyonun taban tutarı da en az o kadar olmalıdır. Bunun üzerine bankalar isterlerse rekabet ederek daha yüksek teklifler verebilir. Örneğin 50 bin lira maaş alan bir emeklinin promosyonu 50 bin liranın altında olmamalıdır. 23 bin 500 lira maaş alanın promosyonu da en az 23 bin 500 lira olmalıdır. Bu hem adil hem de uygulanması son derece kolay bir sistemdir. Biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” diyerek durumu net bir şekilde aktardı.

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Torba kanun teklifinde yer alan sosyal haklar ile gündeme gelen promosyonlar için gözler hükümete çevrilmiş durumda. Bununla birlikte gündemdeki düzenlemeler yalnızca banka promosyonlarıyla sınırlı değil. Meclis’e taşınan 9 maddelik yeni torba kanun teklifi, şehit yakınları ve gazilerin mali haklarında da iyileştirmeler barındırıyor.