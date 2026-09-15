Okullarda ‘fenomen öğretmen’ dönemi sona erdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine yönelik açıklamalar yaparken, okullarda cep telefonu ve önlük kurallarını paylaştı.

TELEFON KULLANIMINA SINIRLAMA

Tekin, okullarda cep telefonu kullanımına sınırlamaların getirildiğini belirterek, Türkiye’nin çocukların teknolojik bağımlılığını engellemek için okullarda cep telefonu yasağını hayata geçiren iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

BEYAZ ÖNLÜK DÖNEMİ

Tekin, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarı yaptık. Ayrıca öğretmenlerimize beyaz önlük giymelerini önerdik.”

FENOMEN ÖĞRETMEN DEVRİ KAPANIYOR

Öğretmenlere yönelik derste cep telefonu kullanmasının kısıtlandırılmasıyla derslerde içerik üreterek sosyal medya platformlarında paylaşan öğretmenlerin sosyal medya fenomeni olduğu döneminde sona ereceği düşünülüyor.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 260 BİNİ AŞTI

Öte yandan, özel okullar da dahil edildiğinde öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine ulaştığını açıklayan Bakan Tekin, derslik sayısının ise 760 bine bulduğunu belirtti.

EĞİTİME ERİŞİM ORANLARINDA ARTIŞ

Eğitime erişim artış oranlarında önceki dönemlere göre artış yaşandığını ifade eden Tekin, müfredatın kademeli olarak sadeleştirildiğini ve uluslararası yaklaşımlarla uyumlu bir şekilde dönüştürüldüğünü aktardı.