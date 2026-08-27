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2026 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2026 KPSS sınav giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 27.08.2026 - 11:16

2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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