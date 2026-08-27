2026 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıntılar geliyor…
Eğitim
2026 MEB-AGS sonuçlarını açıklandıktan sonra kaldırdı: Sonuçlar yanlış hesaplanmış
ÖSYM, öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından kısa süre sonra kaldırdı. Sonuçların yanlış açıklandığı ve yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Eğitim
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci 21 Mayıs 2025 itibarıyla başladı. ÖSYM...