Özel okulların servis ücreti 200 bin lirayı buldu: Taksi daha ucuza geliyor

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala özellikle İstanbul’daki çok sayıdaki veli rekor fiyatlara yükselen servis ücretlerinden şikâyetçi.

ÖZEL OKULLAR RESMİ TARİFEYİ YOK SAYIYOR

Özel okullar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) belirlediği resmî tavan fiyatlarını görmezden gelirken, velilerden talep ettiği servis fiyatları da 200 bin liraya dayandı. Bu nedenle, aynı güzergâhı taksiyle kat etmek daha uygun hale geldi.

RESMİ FİYATLAR 93 BİN TL’Yİ BULUYOR

UKOME’nin belirlediği resmî tarifeye göre, servis ücretleri bu yıl 39 bin 970 liradan başlarken, 93 bin liraya kadar ulaşıyor. Fakat özel okulların talep ettiği ücretler resmî rakamları geride bırakıyor.

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ÖZEL OKULLAR 65 BİN TL YERİNE 105 BİN TL İSTİYOR

NTV’nin haberine göre, özel okullar resmî tarifenin 2-3 katı ücret isterken, İstanbul’daki bir özel okulda 65 bin lira olması gereken güzergâh için 105 bin lira talep ediliyor. İstenen ücret uzak mesafe olduğu zaman ise 200 bin liraya kadar çıkıyor.

“ÖZEL HİZMETLER BEDELİ” ADI ALTINDA FAHİŞ ÜCRETLER İSTENİYOR

Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, konuya yönelik yaptığı açıklamada, özel okulların yüksek fiyatları “özel hizmetler bedeli” adı altında istediğini açıklarken, “Belediye tarifesinde 5 bin lira olan bir güzergah için 10 bin lira talep edildiğini biliyoruz. 2 katı ücret talep ediliyor. Bunu da “özel hizmetler bedeli” altında istiyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 363 TL YERİNE 972 TL

Özel okulların talep ettiği ücretler nedeniyle İstanbul’da 6,5 kilometrelik bir güzergâh için UKOME’nin belirlediği tarifeye göre günlük 363 liraya denk gelirken, bazı özel okullar aynı güzergâh için günlük 972 lira ücret talep ediyor.

AYNI GÜZERGAH TAKSİYLE 800 TL

Yapılan hesaplamalara göre aynı güzergâhı taksiyle gidiş geliş 800 lirayı bulurken, servis yerine taksiyi tercih etmek daha hesaplı hale geliyor.