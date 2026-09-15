Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis ile prensipte anlaştı

Spor

Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanında konuk oluyor. İki takımın 15 defa karşı karşıya geleceği öğrenilirken, karşılaşmanın tarihi ve saati de belli oldu.