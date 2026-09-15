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Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis ile prensipte anlaştı

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Eklenme 15.09.2026 - 14:04

Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları devam ederken Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…

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