Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis ile prensipte anlaştı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin! Oluşturan Aydın Uğur Eklenme 15.09.2026 - 14:04 Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları devam ederken Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Ayrıntılar geliyor… Spor Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanında konuk oluyor. İki takımın 15 defa karşı karşıya geleceği öğrenilirken, karşılaşmanın tarihi ve saati de belli oldu. Spor Süper Kupa Yarı Finalinde Samsunspor İle Fenerbahçe Karşılaşacak Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Fenerbahçe ile Samsunspor bugün Adana’da karşılaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip Süper Kupa finalinde şampiyonluk için Galatasaray ile sahaya çıkacak.