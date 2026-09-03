HaberX
AnasayfaEkonomiTMO’dan tarihin en yüksek hububat alım rekoru: Çiftçiye 170 milyar TL ödeme

TMO’dan tarihin en yüksek hububat alım rekoru: Çiftçiye 170 milyar TL ödeme

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun hasat sezonu başından beri 12,1 milyon ton hububat alarak tarihin en yüksek hububat alım rekorunu kırdığını ve bu kapsamda, çiftçilere 170 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 03.09.2026 - 13:15

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat alım rekoru kırdığını açıkladı.

12,1 MİLYON TON HUBUBAT ALIMI

Yumaklı, TMO’nun sezon başından beri 12,1 milyon ton hububat alımı yaparak, çiftçilere 170 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Yumaklı, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Bu, hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekordur” dedi.

Haber Devam Ediyor
Özel okulların servis ücreti 200 bin lirayı buldu: Taksi daha ucuza geliyor
Ekonomi
Özel okulların servis ücreti 200 bin lirayı buldu: Taksi daha ucuza geliyor
Resmî tarifeyi yok sayan özel okullar 200 bin liraya kadar serbest ücreti talep ederken, aynı güzergâhı taksiyle kat etmenin daha uygun fiyata geldiği belirtildi.
Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ekonomi
Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Milyonlarca emekli zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihi merak ediyor. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak? İşte detaylar.

Açıklamasında stratejik bir ürün olan hububatta bu yıl hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğine vurgu yapan Yumaklı, bu durumun Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin tesis edilmesi bakımından son derece önemli olduğunu aktardı.

769 MERKEZDE ALIMLAR SÜRÜYOR

Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8’i, arpada ise yüzde 99,2’yi bulduğunu bildirerek, TMO’nun hububat alımlarının 769 alım merkezinde aralıksız bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Yumaklı, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sahada güçlü bir alım organizasyonu gerçekleştiren TMO, hasat sezonunun başından beri 12,1 milyon ton ürün alımı yaptı ve bu kapsamda, çiftçilerimize 170 milyar lira tutarında ödeme yaptık.

PARALAR HESAPLARA YATTI

Bu, hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Hasat sezonunun başında çiftçilerimize verdiğimiz ödeme sözümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21. gün itibarıyla üreticilerimizin banka hesaplarına aktarıyoruz.

Şu ana dek olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya, TMO’ya gelen bütün ürünleri almayı sürdüreceğiz.”

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Özel okulların servis ücreti 200 bin lirayı buldu: Taksi daha ucuza geliyor

2 saat önce
Ekonomi

IMEI, ehliyet ve pasaport harçlarına 2027 zammı geliyor

20 saat önce
Ekonomi

KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi

2 gün önce
Ekonomi

TMO, TÜRİB üzerinden buğday satacak

3 gün önce
Ekonomi

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü! En fazla büyüyen sektörler açıklandı!

3 gün önce
Ekonomi

Altın verdiklerini geri aldı: Bir haftalık kazanç yok oldu

3 gün önce