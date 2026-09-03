TMO’dan tarihin en yüksek hububat alım rekoru: Çiftçiye 170 milyar TL ödeme

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat alım rekoru kırdığını açıkladı.

12,1 MİLYON TON HUBUBAT ALIMI

Yumaklı, TMO’nun sezon başından beri 12,1 milyon ton hububat alımı yaparak, çiftçilere 170 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Yumaklı, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Bu, hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekordur” dedi.

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Açıklamasında stratejik bir ürün olan hububatta bu yıl hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğine vurgu yapan Yumaklı, bu durumun Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin tesis edilmesi bakımından son derece önemli olduğunu aktardı.

769 MERKEZDE ALIMLAR SÜRÜYOR

Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8’i, arpada ise yüzde 99,2’yi bulduğunu bildirerek, TMO’nun hububat alımlarının 769 alım merkezinde aralıksız bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Yumaklı, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sahada güçlü bir alım organizasyonu gerçekleştiren TMO, hasat sezonunun başından beri 12,1 milyon ton ürün alımı yaptı ve bu kapsamda, çiftçilerimize 170 milyar lira tutarında ödeme yaptık.

PARALAR HESAPLARA YATTI

Bu, hububat alım miktarı ve ürün ödemesinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Hasat sezonunun başında çiftçilerimize verdiğimiz ödeme sözümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21. gün itibarıyla üreticilerimizin banka hesaplarına aktarıyoruz.

Şu ana dek olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya, TMO’ya gelen bütün ürünleri almayı sürdüreceğiz.”