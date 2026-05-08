SPK, Yeni Halka Arz Kararlarını Açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca çok sayıda şirketin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı taleplerine de izin verdi.

SPK kararlarına göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 600 milyon liralık, Frigo-Pak Gıda’nın ise yaklaşık 555,8 milyon liralık sermaye artırımı onaylandı. Kurul ayrıca Beyaz Filo, Tukaş Gıda, Otokar, VDF Filo Kiralama, Nurol Yatırım Bankası, DYO Boya ve Orfin Finansman gibi şirketlerin farklı tutarlardaki tahvil ve bono ihraç başvurularını uygun buldu. Yapı ve Kredi Bankası’nın 10 milyar liralık ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı da onaylanan işlemler arasında yer aldı.

Küresel gündemde ise ABD’nin İran’a yönelik hava operasyonları öne çıktı. ABD’li yetkililer, İran’ın Keşm Limanı ve Bender Abbas bölgesine düzenlenen saldırıların ateşkes sürecini sona erdirmediğini ifade etti. İran tarafı ise bölgede yaşanan gelişmelere sert tepki göstererek olası yeni saldırılara karşı daha güçlü karşılık verileceğini duyurdu.

Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı çevresinde de etkisini gösterirken, patlama sesleri ve askeri hareketlilik haberleri uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Aynı dönemde ABD yönetiminin Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikaları ve tarife uyarıları da küresel ekonomik gündemde takip edilen başlıklar arasında yer aldı.

Piyasalarda ise hem jeopolitik gelişmeler hem de şirket bazlı sermaye piyasası kararlarının etkisiyle dalgalı bir görünüm izleniyor.