Delikanlı Dizisi Final Yapıyor!

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı yapımın yapımcılığını Onur Güvenatam üstlendi. Güçlü oyuncu kadrosuyla iddialı bir başlangıç yapan dizi, özellikle 32 milyon liralık bütçesiyle dikkat çekmişti. Ancak beklenen başarıyı elde edemeyen yapım, reytinglerde son sıralarda kaldı.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Beklentilerin altında kalan dizinin final kararı almasının ardından, yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ilk bölümlerde yönetmenliği üstlenen Zeynep Günay, 5. bölüm sürecinde projeden ayrıldı.

Senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin çekimleri sürerken, ekibin şu sıralar 6. bölüm üzerinde çalıştığı öğrenildi. Son dönemin en maliyetli yapımları arasında gösterilen “Delikanlı”nın kısa sürede final kararı alması ise dizi sektöründe dikkat çekti. Yapımın 7. bölümde ekran macerasını noktalayacağı belirtildi.