LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 8 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yeniden güncellendi. Benzin fiyatlarında önceki dönemde yaşanan artışın ardından bu kez indirim etkisi fiyatlara yansıdı. Yapılan düzenlemeyle birlikte litre bazında değişimler pompaya da yansıdı.

Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda dalgalı seyretmesi, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Son gelişmelerin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir bazında yeniden belirlendi.

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 63,79 TL

Motorin: 71,77 TL

LPG: 33,89 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 63,65 TL

Motorin: 71,63 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,76 TL

Motorin: 72,89 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65,04 TL

Motorin: 73,16 TL

LPG: 33,69 TL

Güncel verilere göre benzin fiyatlarında önceki döneme kıyasla indirimin etkisi görülürken, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında küçük farklılıklarla seyretti. Fiyatlar, uluslararası petrol piyasası ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak belirlenmeye devam ediyor.