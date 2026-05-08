Döviz Kurlarında Son Durum: Dolar ve Euro 8 Mayıs 2026’da Yükselişle Başladı

8 Mayıs 2026 tarihinde döviz piyasalarında hareketlilik sabah saatlerinde devam etti. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve Euro, haftanın son işlem gününe yükseliş eğilimiyle giriş yaptı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel döviz kurlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Güncel Dolar Kuru

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde şu seviyelerden işlem gördü:

Dolar alış: 45,3441 TL

Dolar satış: 45,3593 TL

Piyasalarda doların sınırlı ancak yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü gözlendi.

Güncel Euro Kuru

Euro/TL kuru da benzer şekilde yükseliş yönlü bir açılış yaptı:

Euro alış: 53,1628 TL

Euro satış: 53,3175 TL

Euro tarafında da küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle hareketlilik devam etti.

Küresel ekonomik veriler ve iç piyasa dinamikleri, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.